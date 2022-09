Opere di Cesare Stefani in mostra per raccogliere fondi per la Croce Rossa

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Croce Rossa di Lucca organizza una nuova mostra d’arte dedicata alle opere dell’artista lucchese Cesare Stefani.

La mostra, organizzata in collaborazione con Pinturicchio e che sarà allestita proprio negli spazi del negozio in via Borgo Giannotti 42, sarà aperta dal 21 al 22 settembre al fine di raccogliere fondi per l’acquisto di nuovi mezzi.

Le opere, infatti, potranno essere acquistate tramite donazione alla Croce Rossa del comitato di Lucca.

“Un ringraziamento speciale anche quest’anno va alla famiglia Nieri – scrivono i volontari – che ha gentilmente donato i quadri dell’autore”.

Mercoledì (21 settembre) dalle 10 alle 18 e giovedì (22 settembre) dalle 21 alle 23.

Per ricevere maggiori informazioni scrivere a lucca@cri.it