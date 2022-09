Pista di pattinaggio sul ghiaccio, bando per affidare l’installazione e la gestione dei prossimi due anni

Pista di pattinaggio sul ghiaccio: il Comune cerca l’impresa a cui affidarne l’installazione e la gestione per le festività natalizie di due anni

Valorizzare il territorio e offrire un’iniziativa che unisca sport, animazione ed intrattenimento. Con quest’obiettivo l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per partecipare alla manifestazione di interesse che riguarda l’installazione e la gestione della struttura in piazza Napoleone per il periodo delle festività natalizie di questo e del prossimo anno (anni 2022-2023 e 20223-2024).

L’avviso stabilisce le caratteristiche che deve avere l’impianto e i requisiti dell’impresa che intenda presentare domanda. Alle proposte verrà attribuito un punteggio massimo di 20/100 per l’offerta economica e di 80/100 per l’offerta tecnica.

Gli interessati dovranno inviare tutta la documentazione necessaria mediante pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it entro lunedì 19 settembre. L’avviso completo e la domanda di partecipazione si trova sul sito del Comune nella sezione Bandi di gara e avvisi – altri avvisi.