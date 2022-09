Un successo per la Zamp-eggiata lungo il Serchio: 150 cani al parco fluviale con Anpana

Soddisfazione e felicità per i volontari di Anpana Lucca che, in questi ultimi tre mesi, sono stati impegnati nella realizzazione della decima edizione della Zamp-eggiata lungo il Serchio: passeggiata lungo il Fiume Serchio con il tuo amico quattrozampe e lo sono stati ieri mattina (11 settembre) durante la manifestazione.

Già verso le 9 sono giunti i primi partecipanti ma, il grosso delle iscrizioni, è giunto alle 10 causando un pò di ritardo nell’inizio della Zamp-eggiata. Verso le 9,30 è giunto in Terrazza Petroni, tra gli applausi dei presenti, il testimonial di questo decennale, il cantautore Gatto Panceri accolto in Terrazza Petroni dal presidente di Anpana Lucca, Angelo Bertocchini e dal volontario Nicola Fantozzi. Gatto, intervistato, dalla presentatrice Debora Pioli, dopo aver ringraziato per l’invito, ha raccontato del suo amore per i cani e dei suoi 2 cuccioli, Gasper e Bocellina, che si era portati dietro con lui a Lucca.

Anche l’assessora all’ambiente, Cristina Consani, fresca di matrimonio, non p voluta mancare a questo appuntamento e ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Lucca evidenziando quanto siano importanti questi momenti di stretta convivenza tra i cani stessi e gli umani. Lungo il percorso, come anche gli anni passati, gli istruttori di LuccAgility Dog, che hanno effettuate dimostrazioni di agility e dog dance facendo provare, a chi voleva, queste discipline. Due unitá cinofile di soccorso di Anpana Lucca, Paolo con Billy e Dario con Juneau, hanno simulato la scomparsa e il ritrovamento di una persona. Sempre lungo il tracciato numerosi giochi per far divertire i cani.

Nel frattempo una commissione ha valutato le categorie da premiare e conteggiato il numero dei cani partecipanti: ben 150 con oltre 250 accompagnatori. Un record per Anpana Lucca che ripaga tutti i momenti organizzativi difficili e la stanchezza che, necessariamente, vengono fuori per organizzare un evento di questa portata. Come categorie sono stati premiati: il cane piú giovane, il cane piú anziano il cane residente piú lontano, il cane piú simpatico, il binomio con il conduttore piú giovane, Trofeo Nora: il cane piú grosso. A tutti i partecipanti, invece, un pacco regalo. Al termine della manifestazione sono state omaggiate con un bouquet di fiori, l’assessora Consani e la presentatrice Debora Pioli. Sono state, inoltre, consegnate ddue targhe di cristallo rispettivamente a Gatto Panceri, con Gasper e Bocellina per ringraziarlo della loro presenza e alla campionessa mondiale di agility, Alice Cerri con Pepe, per il primo posto raggiunto al Mondiale Imca/Pawc a Voghera lo scorso agosto, jumping team categoria small.

Per concludere il tradizionale contributo di 100 euro che Anpana Lucca dona, ad ogni edizione della Zamp-eggiata, ad un’associazione animalista della piana che si è particolarmente contraddistinta nell’aiuto agli animali: quest’anno la scelta è caduta sull’associazione Battitoanimale. Ha ritirato il contributo la presidente Monica Di Mauro.

L’appuntamento per l’undicesima edizione della Zamp-eggiata lungo il Serchio sarà il 9 settembre 2023. Questi i nominativi dei volontari di Anpana Lucca che hanno reso possibile il successo di questa decima edizione: Mirella Magnelli, Laura Giusti, Marika Rossetti, Renata Ciuffi, Filippo Sartori, Enrico Simonetti, Dina Giusti, Aurora Vergamini, Donatella Barsotti, Paolo Fenili, Dario De Ruberti Andrea Ciuffi, Nicola Fantozzi, Ivano Lazzari, Gennaro Trematerra, Merima Halilovic, Stefania Petroni, Michele Rossi, Giulio Favilla.