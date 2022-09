La tradizione che si rinnova, la comunità, religiosa e civile, che si ritrova per un omaggio al Volto Santo, la statua raffigurante il Cristo arrivata a Lucca con una barca senza nocchiere lungo il Serchio dalla Lunigiana. Sono 1.240 anni che viene ripetuto il percorso della miracolosa traslazione dell’immagine a San Martino: una tradizione antichissima per omaggiare il Volto Santo, conosciuto già in antico come il “Re dei Lucchesi”, che continuano ad onorarlo ancora oggi.

Dopo una giornata di attesa, iniziata alle 12 con il suono di tutte le campane a festa, qualche minuto dopo le 20 è partita la processione, aperta come di consueto dall’effigie del Volto Santo, dalla croce fiorita, dalla croce astile della cattedrale e, a seguire, dalla parte religiosa, dalla parte civile e dal corteggio storico. In apertura c’è stato il messaggio dell’arcivescovo Paolo Giuletti che ha invitato la comunità a vivere con gioia l’evento. Qualche intoppo, purtroppo, c’è stato con gli altoparlanti durante il percorso. La novità di quest’anno, la App per scaricare i canti su smartphone, non ha inizialmente funzionato a causa di questo inconveniente legato agli altoparlanti che hanno trasmesso a singhiozzo: è accaduto in Fillungo ma nell’area della Cattedrale tutto si è svolto regolarmente e l’iniziativa ha contribuito a creare un’atmosfera ancora più suggestiva.

Dopo la pandemia, la Luminara è tornata a svolgersi in ossequio alla tradizione. E’ la prima processione della Santa Croce per la nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Pardini che, con la sua delegazione, ha raggiunto la basilica di San Frediano per prendere parte al corteo attraverso il cuore cittadino. Ma la processione di quest’anno ha anche un altro valore simbolico. Lunedì prossimo (19 settembre), infatti, il Volto Santo, per la prima volta dopo cinque secoli, sarà rimosso dalla cappella per essere sottoposto ad un delicato restauro, che potrebbe durare un paio di anni.

Il corteo è partito dietro allo stendardo del Volto Santo attorno alle 20,10, ma quando la processione è partita il telo con l’effigie si è impigliato in una telecamera di videosorveglianza. Il tessuto è stato disbrogliato senza fortunatamente che si rompesse ed il corteggio è potuto proseguire.

Ad aprire come da tradizione la processione la parte religiosa del corteo il vescovo, monsignor Paolo Giulietti con la curia e le delegazioni delle parrocchie della diocesi, ancora più numerose rispetto alle passate edizioni. A seguire la parte civile: la giunta Pardini, i consiglieri di maggioranza, l’opposizione, i rappresentanti della Provincia di Lucca, con il presidente Luca Menesini e i consiglieri provinciali, fino alle delegazioni dei Comuni della Piana, della Versilia e della Garfagnana. C’è anche una nutrita delegazione dell’associazione Lucchesi nel Mondo: dopo le restrizioni della pandemia sono molti i concittadini che vivono all’estero ad essere ritornati in città per partecipare all’evento più atteso dell’anno. Ma non c’erano soltanto tanti lucchesi in processione: lo sfilamento del corteo è stato accompagnato da ali di spettatori che si sono raccolti lungo il percorso per assistere, anche in questo modo, alla Luminara.

Le attività della città lungo il percorso della processione sembrano aver risposto all’appello del Comune che nei giorni scorsi ha invitato a spegnere le luci. In via Fillungo, in particolare, è stata particolarmente suggestiva l’atmosfera. I negozi al buio, molti con le saracinesche abbassate a far risplendere soltanto i lumini. Stesso contesto suggestivo anche nella zona di piazza San Michele, con i lumini della chiesa e dei palazzi che hanno fatto da cornice ai ceri portati dai fedeli in corteo.

Una processione lenta e silenziosa, interrotta solo dai canti dei fedeli, illuminata per gran parte solo dai ceri e dai lumini ai lati delle strade e sui palazzi (ma non sono mancati i negozi, soprattutto le catene, che non hanno accolto l’appello a spegnere le insegne), che attraversa via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Giovanni e infine piazza San Martino. Non sono tuttavia mancati degli intoppi durante il percorso: ci sono stati momenti in cui il corteo sfilava più velocemente, altri in cui veniva rallentato.

Attorno alle 20,45 la testa della processione è arrivata nella cattedrale di San Martino, dove come da tradizione c’è stato l’omaggio al Volto Santo dei fedeli e delle istituzioni, in attesa dell’allocuzione del vescovo Paolo Giulietti e del Mottettone del maestro Luca Bacci, intitolato Ceciliano.

Dopo la processione e la messa tutti con il naso all’insù, in attesa dei fuochi di artificio, previsti intorno alle 23,30.