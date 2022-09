Dopo il successo degli orologi realizzati per il 170esimo anniversario della fondazione, la partnership tra polizia, difesa servizi ed U-Boat si rafforza con la produzione di un ulteriore modello in soli 81 esemplari, questa volta pensato esclusivamente per un pubblico femminile.

La presentazione in grande stile e l’avvio dell’asta di beneficenza per l’esemplare numero 1 è avvenuta oggi (14 settembre) in grande stile in piazza Anfiteatro a Lucca, alla presenza del questore Dario Sallustio e della fanfara della polizia che, partita da piazza San Michele, ha raggiunto l’altra storica location cittadina.

Foto 3 di 26



















































Ospiti di eccezione la campionessa di nuoto Giulia Gabbrielleschi e di nuoto sincronizzato Lucrezia Ruggiero.

Foto 2 di 2



L’orologio è un omaggio all’anno 1981 in cui nella polizia, con la legge 121, venne riconosciuta alle donne la parità di carriera, funzioni e trattamento economico.

Un modello che ricorda lo stile e i colori dell’uniforme, con cassa in acciaio Aisi 316L da 38 millimetri di diametro e un quadrante in metallo lucido blu sul quale compare il logo istituzionale della polizia, con 42 zaffiri bianchi sugli indici e con la corona, posizionata a sinistra, impreziosita da un vetro zaffiro bianco.

Il numero 1 di questa edizione limitata verrà messo all’asta a partire da oggi solo per una settimana e, anche questa volta come per il modello maschile, i proventi dell’asta saranno integralmente devoluti al piano Marco Valerio del Fondo assistenza della polizia di stato, rivolto ai figli minorenni dei dipendenti ed ex dipendenti affetti da patologie croniche.