Ritrovata Nebbia, ora ha bisogno di qualcuno che la adotti

Nebbia pastore maremmano femmina è stata ritrovata e per fortuna sta bene. Ora è in clinica per accertamenti.

Per lei dopo una vita di stenti, pesa solo 18 chili, si cerca urgentemente una adozione. Purtroppo non può stare in un rifugio proprio perché soffre molto la solitudine e al momento ha veramente bisogno di essere accudita e rassicurata.

Nebbia è molto dolce e sensibile. Per informazioni Sabrina 347.1834141 Ilaria 347.6499829