Cinque auto ibride a noleggio per il Comune di Lucca

Poco meno di 70mila euro per il noleggio per 6 anni di cinque autovetture ibride. È lo stanziamento del Comune di Lucca per mantenere efficiente il proprio parco macchine senza ricorrere all’acquisto di mezzi. In sostanza l’intento del Comune è quello di passare al noleggio a lungo termine e di puntare a mezzi green come le auto ibride.

La scelta è caduta sui modelli Lancia Ypsilon Ecochic 1.0 70 cavalli FireFly Hybrid, che verranno utilizzati per le esigenze ordinarie dei vari settori dell’ente. Nel dettaglio il noleggio costa 191,14 euro più iva al mese più 200 euro una tantum per consegna e riconsegna del veicolo. Le auto sono assicurate per Rca, incendio e furto senza franchigia e sono già state accantontati 500 euro a veicolo in caso di extracosti per il superamento del chilometraggio previsto, che è di 75mila chilometri in sei anni.

I nuovi veicoli dovrebbero arrivare per l’inizio di marzo dl prossimo anno da Ald Automotive di Roma, l’azienda di noleggio a lungo termine individuata sul portale Consip.