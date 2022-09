In piazza Napoleone torna la “Festa del pane e…” di Confartigianato

Dopo tre anni di stop, causa Covid, informiamo domani (17 settembre) e domenica dalle 9,30 alle 18,30 torna una delle feste più apprezzate di tutto il calendario del settembre lucchese: La festa del pane e… che si svolgerà, come tradizione, in piazza Napoleone.

Pane, focacce, torte di ogni tipo (cioccolato, amaretto, di verdure, buccellato, croissants eccetera) ma, grazie alla partecipazione dei polentai di Filecchio, anche la mitica polenta formenton 8 file abbinata al classico e gustoso ragù di carne.

Pane e… è la manifestazione dedicata all’ingrediente più semplice della cultura culinaria e all’arte dei panificatori, ideata e portata avanti dalla nostra Associazione è tornata nel cuore del centro storico per promuovere il connubio tra esaltazione del sapore locale e solidarietà.

Importante è anche promuovere il valore della beneficenza per sensibilizzare la comunità: quest’anno il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Luna che è un centro antiviolenza contro le donne con sede in via Ungaretti a San Concordio.

I panifici che, con la loro partecipazione volontaria, hanno reso possibile la realizzazione dell’evento sono Panificio Marchetti di Stiava; Panificio Nutini di Barga; Panificio Pandemonio di Lucca; Panificio Ragghianti di Lucca; Pizzeria La Rotella di Lucca.

Confartigianato ringrazia, infine, Lucca Promos, per il contributo apportato alla realizzazione della manifestazione ed il Comune di Lucca per il patrocinio.