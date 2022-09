Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio la degustazione dell’olio Dop di Lucca

Nella cornice della manifestazione della mostra agricola del territorio lucchese, all’interno del loggiato di Palazzo Pretorio in piazza san Michele, domani (17 settembre) dalle 12,30 alle 19,30 saranno presenti i produttori dell’olio Dop di Lucca per offrire una degustazione del proprio olio e raccontare quali emozioni si provano nella produzione di questo magnifico prodotto.

I produttori di olio di Lucca nel ringraziare l’associazione della Strada del vino e dell’olio Lucca, Montecarlo e Versilia per l’allestimento di questa occasione saranno felicissimi di incontrare i turisti e la cittadinanza per illustrare un lavoro, quello della raccolta e della frangitura delle olive, tramandato di generazioni in generazione e che viene affrontato con fatica e passione, perché ogni oliva possa contribuire a creare un ottimo olio di qualità.

Le aziende presenti alla manifestazione delle Strade del vino e dell’olio e le Dop di Lucca sono: azienda agricola Bove Gabriele di Capannori, azienda agricola Le Camelie di Capannori, Fattoria Colle Verde di Capannori, Fattoria Ceragioli di Camaiore, Tenuta Maria Teresa di Lucca, Azienda agricola Renzo Baldaccini di Lucca, azienda agricola Aurelio Barattini di Lucca, azienda agricola Stefanini Tronchetti di Stefanini Simone di Montecarlo, società agricola Sarava di Lucca, Tenuta del Buonamico di Montecarlo, tenuta Lenzini società agricola di Capannori, Villa Santo Stefano di Lucca.