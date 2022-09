Al Salone dell’edilizia anche un’area dedicata all’arredo del giardino

Al Polo Fiere di Lucca, dal 23 al 25 settembre via alla seconda edizione di SdE – il Salone dell’edilizia e della casa, unica fiera toscana dedicata al settore edile: vetrina d’eccellenza per i materiali, le soluzioni edili e il design, più innovativi per il mondo delle costruzioni e dell’architettura.

L’appuntamento, con ingresso e parcheggio gratuiti è al Polo Fiere di Lucca con una tre giorni dedicata alle migliori idee e soluzioni per progettare, riqualificare e scommettere sul futuro, con uno sguardo alle tematiche del risparmio energetico.

Fra le novità di quest’anno, la sezione Garden Show, allestita negli spazi esterni alla struttura fieristica: un’ampia area dedicata all’arredo giardino, con idee innovative per rendere più confortevole e sfruttare al meglio lo spazio esterno della casa, sia giardino, balcone o veranda. Protagonista, al pari di ufficio e abitazioni, anche lo spazio esterno di case e appartamenti, trova a SdE tutte le novità per essere valorizzato e sfruttato al meglio. Con il Garden Show, lo spazio esterno diventa il prolungamento naturale della casa o delle attività ricettive e produttive.

Il nuovo spazio plein air è allestito in collaborazione con un team di professionisti del verde: PrimaNatura per la progettazione e Giorgio Tesi Group per le forniture verdi: il piazzale centrale del Polo espositivo diventerà uno splendido giardino progettato per valorizzare e contestualizzare nel loro ambiente naturale i prodotti outdoor.

“SdE – Salone dell’edilizia è una vetrina di primo piano a livello regionale – commenta Alessandro Sanesi di Exposervice, società che organizza l’evento -, rende protagoniste aziende, artigiani e professionisti del settore, che possono presentare al meglio le ultime novità e promuovere le eccellenze del settore: materiali, idee e soluzioni per la progettazione, l’edilizia, l’architettura, e per vivere meglio ambienti interni ed esterni”.

La manifestazione gode del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Lucca, Federazione Architetti Pianificatori paesaggisti e conservatori Toscani, Ance Toscana Nord, Istituto nazionale di Bioarchitettura, e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Associazione proprietà edilizia – Confedilizia della provincia di Lucca e degli ordini professionali della provincia di Lucca: Oappc, Collegio dei Geometri, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre a Cna e Confartigianato Lucca.

SdE è anche una fiera dell’eccellenza del costruire e ristrutturare, che permetterà a tutti gli operatori di incontrarsi in un unico luogo per informare e informarsi sulle novità tecnologiche e le soluzioni innovative, per la riqualificazione e la nuova costruzione di ambienti più performanti.

A SdE si presentano le novità per l’efficientamento energetico, su domotica, automazione e sicurezza ma anche valide soluzioni estetiche e qualitative per migliorare il comfort di ambienti abitativi o di fruizione collettiva. Quindi luce puntata sulle novità di: impianti, finiture, pavimenti, rivestimenti, infissi, arredi e complementi d’arredo, per interni ed esterni.

Nei tre giorni della fiera saranno attive aree espositive per conoscere le aziende, i progettisti, gli artigiani; laboratori pratici per la posa in opera di materiali, sale dove si svolgeranno convegni, seminari e workhop.

Servizi navetta: è attivo un servizio navetta che collega la fiera con la Stazione ferroviaria.