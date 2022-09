Anche Lucca celebra la presa di Porta Pia e l’anniversario di Roma capitale

Come ogni anno, alcuni amici martedì (20 settembre) alle 11 si ritroveranno insieme per deporre una corona al monumento dedicato ai caduti nelle patrie battaglie, in piazza XX Settembre, a Lucca.

Scopo della manifestazione è ricordare e celebrare la data del 20 settembre 1870, quando Roma divenne la capitale d’Italia decretando la fine del potere temporale del papato. Sono previsti brevi interventi di Roberto Pizzi, Marcella Matelli e Luciano Luciani. L’amministrazione comunale sarà rappresentata dal vicesindaco Giovanni Minniti.

La cerimonia avverrà all’aperto e nel rispetto delle normative vigenti. Dopo la cerimonia sarà possibile una visita guidata gratuita al Museo del Risorgimento, nel cortile degli Svizzeri. I cittadini sono invitati a partecipare.