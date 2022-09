Undici aree di parcheggio per accogliere il popolo dei Comics: il prezzo giornaliero per le auto aumenta del 25%

Undici aree di parcheggio per accogliere la grande folla dei Comics. È stato stabilito, infatti, il piano dei parcheggi e delle tariffe massime giornaliere nelle aree di parcheggio a pagamento per l’edizione 2022 della manifestazione.

I prezzi, rispetto all’anno scorso, aumenteranno “a seguito – si legge nella delibera di giunta – dell’aumento dei costi determinato dal recente incremento dei prezzi dei beni e dei servizi, nonché la diminuzione di stalli di sosta rispetto alle precedenti manifestazioni” su richiesta della società Metro. Il prezzo giornaliero per le auto è di 15 euro al giorno invece dei 12 degli anni precedenti, con un aumento del 25 per cento. Di questi due euro per autoveicolo spetteranno a Lucca Crea, organizzatore della manifestazione, come contributo straordinario. Il prezzo giornaliero per le moto è di 7 euro, per i camper (nell’area dedicata sul viale Luporini) 22.

Le aree di parcheggio stabilite per questa edizione di Comics sono: Campo di Marte (Piazza Matraini e Piazza Ragghianti), Macelli (Piazza dei Caduti sul lavoro e via dei Pubblici Macelli), Mercato ortofrutticolo (Piazza Leonardi e parte di via Filzi), Stazione (via Montegrappa parcheggio e area scalo merci), Via Luporini, Cimitero di via delle Taglliate (il 31 ottobre e l’1 novembre l’accesso e la sosta dei veicoli dei visitatori del camposanto è con disco orario della durata di due ore), via delle Tagliate (ex deposito Clap), Piazzale Don Baroni (Area Tagliate, area Don Baroni, Area est di via Galileo Galilei lato Borgo Giannotti), Polo Fiere (Via di Vitricaia), San Concordio zona est, San Concordio Piazza Aldo Moro.

Nel piano parcheggi all’interno del centro storico i parcheggi a pagamento, compresi quelli in struttura, saranno riservati ai residenti.

Agli operatori dei Comics saranno riservati degli spazi allo stadio Porta Elisa, al Palatagliate, al parcheggio Carducci, al parcheggio Palatucci nello spazio non occupato dal terminal bus, in via Beato Passi in centro storico e al Polo Fiere.

Gli stalli blu sul viale Giusti saranno invece destinati ai titolari di abbonamento Metro. Cento posti per disabili, infine, sono stati individuati in centro storico per il parcheggio disabili nella zona dell’ex caserma Mazzini