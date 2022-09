Pubblica amministrazione e tecnologia: il Comune di Lucca acquista 25 nuovi computer

Rinnovo tecnologico per il Comune di Lucca. L’ente di palazzo Orsetti ha infatti acquistato 25 nuovi computer a postazione fissa per un importo complessivo di quasi 15 mila euro, comprensivi di assistenza per 24 mesi.

I pc serviranno all’ente per erogare diversi servizi. La spesa complessiva sarà coperta dai fondi del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022-2024 approvato con delibera del consiglio comunale dello scorso dicembre.