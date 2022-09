Lucca Comics, inizia il montaggio delle strutture: da lunedì modifiche e divieti nelle piazze

Mentre Lucca e gli appassionati si preparano ad un’altra attesissima edizione dei Comics (28 ottobre-1 novembre), ecco che arrivano – nero su bianco – le prime modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta per l’allestimento delle strutture della manifestazione.

Le prime operazioni di montaggio nelle piazze sono previste dal 26 al 30 settembre. Le modifiche, che avranno il via da lunedì (26 settembre) e saranno attive fino all’11 novembre, riguarderanno piazza Napoleone, piazzale San Donato e piazza San Michele.

I divieti

Da lunedì (26 settembre), fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture e comunque non oltre l’11 novembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale San Donato, in particolare nei 9 stalli di sosta riservati ai residenti adiacenti al parco giochi, e antistanti l’ex Cavallerizza.

Dal 28 settembre, sempre fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, sarà invece isituito il divieto di transito pedonale in Piazza San Michele – nella parte di “sagrato” interessata dal montaggio delle strutture posta ad est della statua a Francesco Burlamacchi – ed è previsto il restringimento della carreggiata, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vittorio Veneto e l’intersezione con via Beccheria.

Dal 30 settembre, in Piazza Napoleone, verrà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale (nella porzione delimitata dalle alberature) e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta di fronte l’Istituto d’arte Passaglia.

La postazione Taxi sarà spostata da Piazza Napoleone a via Vittorio Emanuele in prossimità dell’incrocio con via Vittorio

Veneto (area adiacente a Palazzo Ducale). Sarà momentaneamente soppressa anche l’area riservata al carico/scarico delle merci posta in via Vittorio Emanuele (area Cs 4).

In Piazza Napoleone, causa rimozione delle rastrelliere, eccetto quelle antistanti l’Istituto d’Arte Passaglia, divieto di sosta con rimozione coatta anche per le biciclette.

L’ordinanza, naturalmente, non riguarderà i mezzi degli addetti ai lavori. Nei prossimi giorni sarà modificata la segnaletica per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.