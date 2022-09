Cultura, Sesti: “In tre settimane cinque eventi sovrapposti, alla faccia della cabina di regia”

“Eventi ‘accatastati’ nel calendario lucchese, alla faccia della ‘cabina di regia’ tanto evocata”. Così Alessandro Sesti, ideatore del Festival Dillo in sintesi – che proprio qualche mese fa ha deciso di ‘trasferirsi’ a Viareggio – commenta la programmazione degli eventi cittadini, alludendo alla proposta, sollevata più volte in campagna elettorale, di istituire un tavolo comune per coordinare le manifestazioni culturali, in concreto non ancora applicata.

“Si può, a Lucca, evitare di ‘accatastare’ gli eventi evitando le concomitanze programmando il calendario nel rispetto degli altri e distribuendolo meglio nel tempo? – si chiede Sesti -. Nel giro di 22 giorni, dal 17 settembre al 9 ottobre, ho contato (per difetto) 5 eventi importanti, alcuni dei quali in date sovrapposte. Lucca autori dal 17 settembre al 2 ottobre, Lucca Film Festival dal 23 settembre al 2 ottobre, Imt Bright Night il 30 settembre, Pianeta Terra Festival dal 6 al 10 ottobre e Lubec il 7 ottobre. Alla faccia della cabina di regia sempre evocata ma mai applicata”.