Ufficio di gabinetto del sindaco, verso una nuova assunzione

L’ufficio di gabinetto del sindaco cerca personale. E’ stato pubblicato oggi (22 settembre) l’avviso di manifestazione di interesse per un contratto a tempo determinato e parziale (24 ore settimanali). Le funzioni che dovranno essere svolte riguardano tematiche connesse al coordinamento delle manifestazioni e cerimonie ritenute di particolare interesse per l’amministrazione comunale, volte allo sviluppo culturale-turistico della città e per le quali derivino implicazioni di carattere politico-istituzionale con gli enti coinvolti.

“Il carattere essenzialmente fiduciario del rapporto di collaborazione con il sindaco permea anche il procedimento di individuazione del soggetto da assumere e la valutazione dei candidati e dei loro curricula è intesa a verificare la sussistenza di professionalità adeguata in rapporto alle caratteristiche delle funzioni da ricoprire – si legge nella determina del Comune di Lucca -. Il rapporto di lavoro del collaboratore, salve le clausole che dovranno comunque garantire al Sindaco la possibilità di risoluzione contrattuale, qualora venisse meno il necessario rapporto di fiducia, viene previsto per l’intero mandato”.

La domanda dovrà obbligatoriamente pervenire alla casella Pec comune.lucca@postacert.toscana.it entro e non oltre il giorno 29 settembre prossimo, pena l’esclusione. La domanda dovrà contenere: il proprio curriculum vitae e la copia del proprio documento d’identità personale in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno oggetto di esame e valutazione da parte del sindaco, che potrà eventualmente invitare ad un colloquio gli interessati. Agli esiti della valutazione, il sindaco provvederà a trasmettere al dirigente dei servizi del personale il nominativo del collaboratore da assumere. L’avviso completo è consultabile qui.