Tutto esaurito nel ridotto del Teatro del Giglio per il dialogo tra il professor Oronzo Mazzotta e il professor Gino Scaccia dal titolo Il diritto del lavoro deve essere sostenibile o ragionevole? Dialogo fra un giuslavorista ed un costituzionalista, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera come evento inaugurale della Autumn School, la scuola di alta formazione in diritto del lavoro che, anche quest’anno, si terrà nella Casa diocesana di Arliano dal 29 settembre al 1 ottobre.

La conversazione tra i due docenti ha offerto spunti interessanti sul ruolo del sistema giuslavoristico nel bilanciamento tra i valori dell’economia e quelli tradizionali del lavoro e ha fornito un aggiornamento sulle ultime tendenze giurisprudenziali.

Il corso di alta formazione, rivolto a avvocati, magistrati, responsabili del personale del settore pubblico e privato, sindacalisti e consulenti, prenderà il via giovedì prossimo e ha già riscosso un grande successo nel numero degli iscritti. Il percorso formativo è accreditato dagli Ordini professionali che hanno patrocinato l’iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Ulteriori informazioni qui.