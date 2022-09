Gatti trovati morti o spariti, il caso finisce in Consiglio

Il caso dei gatti ritrovati morti sul territorio e, quello ben più ampio, dei mici spariti, arriva in Consiglio comunale di Lucca.

E’ stato il consigliere comunale Daniele Bianucci a porre l’attenzione sull’argomento durante l’ultima seduta, raccogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni che erano arrivare negli ultimi mesi.

“Alcuni cittadini ci hanno chiesto di porre i riflettori su questi accadimenti, che vanno a colpire l’incolumità dei nostri animali di affezione, e quindi tra quanto di più caro abbiamo – sottolinea Bianucci –. Purtroppo le segnalazioni negli ultimi periodi sono state ripetute e importanti. A queste, si aggiunge l’appello pubblico lanciato da un’associazione del territorio, che ha evidenziato il macabro ritrovamento del cadavere di tre mici, l’ultimo rinvenuto a Saltocchio, e che abbiamo appreso ha giustamente provveduto a presentare una regolare denuncia alle autorità”.

“C’è la possibilità che dietro a tali accadimenti ci sia una regia unica, probabilmente opera di qualche squilibrato – prosegue il consigliere Bianucci – Per questo, in Consiglio comunale ho voluto raccomandare al sindaco e all’amministrazione comunale un impegno per la soluzione di tali tristi accadimenti: domandando un raccordo con le forze dell’ordine, per supportare le indagini che mirino ad individuare, nel più breve tempo possibile, l’autore e gli autori di gesti così deprecabili. D’altronde, tra le famiglie che si prendono cura di uno o più mici c’è molta apprensione: la preoccupazione è che le scomparse finiscano per colpire anche i propri animali. E’ per tale ragione che accendere i riflettori su questa vicenda ci pare importante e urgente, affinché fatti del genere non si ripetano più”.