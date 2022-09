Un ritorno agli antichi fasti per l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, la manifestazione più importante del nostro territorio, legata ai fumetti e ai giochi, seguita in tutto il mondo. Negli ultimi due anni, caratterizzati dall’emergenza Covid-19, l’evento si è tenuto con dei format contenuti, ma adesso, tutto questo sembra ormai un triste ricordo da lasciarsi alle spalle e quest’anno l’evento si terrà in grande stile.

Un ritorno alla tradizione: tornano i padiglioni nelle principali piazze della città, i concerti e le sfilate di cosplayer, tornano gli stand delle fumetterie in Corso Garibaldi e si rivedono vecchi amici, con nuove sorprese, come l’area dedicata al negozio di fumetti e giochi per antonomasia a Lucca, Il Collezionista di Dante Pieroni. Nell’occasione della prossima edizione di Lucca Comics & Games, il Collezionista torna con il proprio stand in Corso Garibaldi, come nel 2019 e negli anni precedenti. Un significato importante per la città, che ci riporta con la memoria agli anni migliori della manifestazione.

Proseguono le collaborazioni importanti della fumetteria lucchese, anche per questa edizione lo staff del Collezionista gestirà lo stand del gruppo Mondadori, che si troverà nel padiglione di Piazza san Martino.



I due punti vendita cittadini, lo storico di piazza san Giusto dedicato al collezionismo e il nuovo in via san Paolino dedicato ai giocattoli, rimarranno comunque aperti con orario continuato anche nei giorni della manifestazione, che si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre. Il Collezionista sarà presente anche quest’anno con i Camp Fire, dove parteciperanno numerosi ospiti, con un palinsesto che verrà presto svelato nelle settimane che ci separano all’arrivo dei fatidici giorni.

I Camp Fire, sono nati durante la pandemia per riuscire a coinvolgere i negozi specializzati nella cultura pop di tutta la nostra penisola e anche oltre i confini. Un esperimento che ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati, che permette di stare vicini al mondo di Lucca Comics & Games nonostante non si riesca a partecipare direttamente all’evento.

Nel frattempo, lentamente si alza il sipario sulla manifestazione più importante di Lucca, che in questa edizione, godrà di spazi in più rispetto agli altri anni. Confermato nuovamente l’utilizzo del Palazzetto dello Sport e del Polo Fiere, in quest’ultimo spazio verrà ospitata l’area Japan, come accaduto nel 2021, con la presenza di numerosi artisti, incontri e workshop per tutti e cinque i giorni. Ospiti di punta per il Japan: il maestro Norihiro Yagi e il regista di One Piece Film: Red, Gorō Taniguchi che che sarà presente sabato 29 ottobre in occasione del più grande evento di One Piece mai visto in Italia, promosso da Toei Animation Europe e Anime Factory.

Ma gli ospiti del Lucca Comics 2022 non si limitano al mondo giapponese, saranno presenti anche: John Romita Jr., Jay Kristoff, Tracy Hickman, Chris Ware, la software house polacca CD Projeckt Red e molti altri ancora da svelare.

Hope, speranza, è il tema della prossima edizione di Lucca Comics & Games e dopo due anni di pandemia ci pare calzante. Infondo tutti speriamo che possa essere un grande ritorno ai vecchi santi e un modo per guardare in positivo per le edizioni future.