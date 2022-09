Un nuovo sito interamente dedicato ai temi ambientali, ricco di dati e approfondimenti, capace di tenere insieme le notizie locali a quelle di carattere internazionale. È questa la sfida che il Consorzio 1 Toscana Nord intende portare avanti nei prossimi anni sul fronte della comunicazione ambientale e della divulgazione scientifica. Il sito, raggiungibile qui, è stato ‘virtualmente’ inaugurato oggi (23 settembre) a Capannori alla presenza di Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, e dei dipendenti dell’ufficio ambiente che ne hanno interamente curato i contenuti.

“Il lancio di questo sito – dichiara Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio 1 Toscana Nord – è un traguardo importante che dedichiamo alle ragazze e ai ragazzi che oggi saranno nelle piazze di tutto il mondo per il Global Strike For Climate, lo sciopero globale per il clima. Una scelta in linea con la grande attenzione che da ormai molti anni il Consorzio riserva alla difesa dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, un impegno sancito nella dichiarazione di emergenza climatica, adottata dall’ente nel 2019, e nei successivi piani triennali dell’ambiente, monitorati con cadenza annuale nei bilanci ambientali. Impegni – continua Ridolfi – che non restano sulla carta ma che vengono declinati tutti i giorni nelle nostre attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e che hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni di Co2 e contrastare le cause dei cambiamenti climatici. Veniamo da mesi difficili dove siamo passati dalla siccità agli eventi estremi di metà agosto, fino ad arrivare alla tragica alluvione nelle Marche dei giorni scorsi: noi – sottolinea il presidente – siamo convinti che sia necessario fare sempre di più su questo fronte, lavorando sulle cause del surriscaldamento globale, sullo sviluppo delle energie rinnovabili, sulla mitigazione del rischio idrogeologico”.

La struttura del sito

Il sito presenta in apertura due sezioni, ‘pensare globale’ e ‘agire locale’, dove si affrontano i principali temi ambientali e le azioni condotte dal Consorzio, a seguire le principali notizie del mese e gli approfondimenti del Cirf, il Centro Italiano per la riqualificazione fluviale. Nella prima pagina sono inoltre visibili un calendario di eventi internazionali, nazionali e locali, un count-down settato sul 1° gennaio 2030, data scelta come obiettivo per la riduzione del 55% dei gas serra, oltre a una serie di contatori dedicati alle azioni che il Consorzio sta portando avanti sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici (energia prodotta da impianti fotovoltaici, Co2 risparmiata con le auto elettriche, alberi piantati, diminuzione delle emissioni inquinanti). Il logo del sito è quello del Consorzio, impreziosito da due foglie verdi alla base della rappresentazione grafica della Toscana.

“Questo nuovo spazio – conclude Ridolfi – sarà aperto a tutte le realtà del territorio, in particolare alle associazione che da anni collaborano con noi. L’obiettivo è far diventare il sito un punto di riferimento per chi intende approfondire i temi ambientali e per chi cerca risposte su quello che si sta facendo a livello locale per contrastare i cambiamenti climatici“.