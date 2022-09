Trasporto merci in centro storico, è stata un’altra mattinata di disagi. Non è certo, infatti, la prima volta che l’ingresso di mezzi per il carico e lo scarico crea ingorghi nel cuore di Lucca.

Questa mattina le difficoltà maggiori si sono registrate in via Fillungo. Sulla via principale della città due mezzi addetti alle consegne si sono ritrovati a pochi metri l’uno dall’altro e in direzioni di marcia opposte. Anche a causa della folla si è subito creata una situazione di evidente difficoltà.