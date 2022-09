Stanno iniziando in questi giorni i corsi sportivi comunali 2022/23, che con oltre 60 specialità sportive consentono ai bambini fin dall’età prescolare, ai ragazzi, alle persone con disabilità, agli adulti e agli anziani, di praticare una disciplina sportiva a livello non agonistico, in modo da valorizzare il tempo libero, socializzare e tutelare nel contempo la propria salute.

L’amministrazione comunale mette a disposizione come ogni anno gli impianti sportivi prevalentemente indoor -14 palestre in tutto sparse sul territorio- e outdoor gratuitamente, facendosi carico anche del pagamento delle utenze di luce e riscaldamento, ciò che consente alle associazioni sportive che organizzano i corsi – a maggior ragione quest’anno a seguito della crisi energetica– di abbattere i costi per la frequenza da parte dei cittadini. Lo scopo è quello di consentire la maggiore partecipazione possibile da parte di tutti, poiché l’amministrazione riconosce, come recita anche la modifica in fase di introduzione all’articolo 33 della Costituzione “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

I corsi vengono gestiti direttamente dalle tante associazioni sportive locali: si va dalla ginnastica alla danza, dalle arti marziali al nuoto, dal classico gioco del calcio, basket e pallavolo, al padel, al Kendo, all’agility dog, alle discipline invernali e a quelle storiche, solo per fare degli esempi. Un capitolo a parte è dedicato alla ginnastica per le persone anziane, con corsi di attività motoria dolce, dedicati alla terza età e alla prevenzione dell’osteoporosi, mentre per le persone con disabilità c’è la possibilità di praticare tutta una serie di discipline inclusive.

Ecco, nel dettaglio, tutta l’offerta sportiva di questa stagione.

Addestramento del cane, agility a vari livelli, socializzazione, etc. condotti da Agility dog Lucca al Parco cinofilo in via della Chiesa XXIX di S. Pietro a Vico – Info al 3489652723 – luccagility2000@gmail.com e da Magic Black Dogs di via dei Santeschi, vicino al canile di Pontetetto – Info al 3488097524 e giusy@magicblackdogs.it. Arti marziali. Corsi di Aikido per bambini, ragazzi e adulti condotti da Aikido Rwk al Centro Apici di via Tiglio a S.Filippo – Info al 3475264987 e info@renwakai.it; corsi di karate per fasce d’età da bambini ad adulti, condotti da Asd Cam Lucca, sempre al Centro Apici di via Tiglio a S.Filippo – Info: 3207764209 e asdcamlucca@gmail.com; corso di karate del Csi Lucca alla Scuola S. Maria del Giudice – Info 3714638191 csicomitatolucca@gmail.com; corsi di Karate, Jaido, Judo, Aikido, Kung-fu, Wing-tzung, Jeet Kune Do e Arti marziali miste condotte da Samurai Karate al Palazzetto dello sport e palestra di piazza San Francesco. Info al 3356204210 e info@samuraikarate.it. Atletica leggera per esordienti, ragazzi, cadetti e allievi, progetto donne in pista e corso per adulti gestiti dall’Atletica Virtus al campo scuola Moreno Martini di via delle Tagliate. Info al 3312718305 e info@virtuslucca.it.

Corsi per persone con disabilità. A cura dell’Allegra Brigata Special Olympics corsi di bowling al Palasport Bowling Lucca di San Vito, atletica al campo Coni, nuoto alla piscina comunale di Capannori, pallacanestro alla palestra della scuola media di San Concordio, teatro al teatro scuola Chelini di S. Vito, ciclismo al Foro Boario, tennis tavolo in via delle Ville, bocce sempre in via delle Ville, sci di fondo-racchette da neve. Info al 3336597586 e info@allegrabrigatalucca.it. A cura del Centro equitazione La luna, corso di equitazione integrata (riabilitazione equestre/ippoterapia) per bambini, ragazzi e adulti e corso di equitazione paralimpica in via della Terrazza Petroni- ex Via della Scogliera. Info 320/2312433 – 328/6874218 e centroequitazionelaluna@gmail.com. A cura di Asd Scherma Lucca Tbb corso di scherma paralimpica inclusiva per bambini, ragazzi e adulti presso la nuova sede al Centro polisportivo El Nino alla SS. Annunziata. Info: 3474180790 – clubschermaluccatbb@virgilio. A cura dell’Atletoca Virtus Lucca, corso di attività motoria inclusiva al campo scuola Moreno Martini via delle Tagliate. Info: 3312718305 e info@virtuslucca.it. Attività motoria dedicata alla terza età.

Attività motoria per la prevenzione dell’osteoporosi tenuta da Aics al Palazzetto dello sport e alla palestra Vicopelago e inoltre corso di attività motoria dolce alla palestra grande della scuola di S. Maria a Colle. Info allo 0583953794 e info@aicslucca.it, serviziocivile@aicslucca.it. Attività motoria terza età con il Centro Sportivo italiano al circolo anziani di via Urbiciani. Info al 3714638191 e csicomitatolucca@gmail.com. Corsi di Afa-Attività fisica adattata al Palazzetto dello sport , in via delle Chiavi d’Oro in centro storico e al Piaggione al centro civico, a cura della Polisportiva Libertas. Info qui: 0583956431, 3477761617 e polisportiva@libertaslucca.it. Corso Afa alla Palestra della scuola Carlo del Prete a S. Anna tenuto da Uisp. Info allo 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it. Corso primi passi baseball & softball alla palestra della scuola Leonardo da Vinci di S. Concordio. Info al 3472875278 e nuovepantere@gmx.it. Corsi di Scuola Calcio (anni 2012-2013-2014-2015-2016). Info al 3471428236 – scuolacalciojla@gmail.com. Corsi di danza per adulti. Corso di ballo liscio tradizionale alla palestra della scuola media Chelini S.Vito – Info: 3471815146 e amoreemusica2009@libero.it. Corso di danza e fitness in via del Marginone presso H-Demia di musica. Info: 0583956431-3477761617 e polisportiva@libertaslucca.it. Corso di danze tradizionali alla palestra della scuola Carlo del Prete s S. Anna. Info allo 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it. Danza per bambini. Corso di hip hop e corso di danza moderna al Palazzetto dello sport via delle Tagliate. Info: 0583956431-3477761617 e polisportiva@libertaslucca.it. Corso di Hip Hop e corso di gioco danza alla palestra della scuola media Del Prete di S. Anna. Info allo 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it. Discipline invernali. Corsi di alpinismo su roccia e ghiaccio, di arrampicata libera e scialpinismo avanzato a cura del Club alpino italiano sezione di Lucca. Info: 3200472903 orvanni@gmail.com, 0583582669, segreteria@cailucca.it. Ginnastica presciistica e sci di fondo, ski roll e avviamento al biathlon a cura della Focolaccia. Informazioni scrivendo a info@focolaccia.it.

Discipline storiche. A cura dell’associazione Contrade San Paolino corso di balestra antica da banco per adulti e giovani e corso di tamburo storico per tutte le età. Per info generali: consanpaolino@gmail.com o al 393 5018541. A cura dell’associazione Sbandieratori e musici della città di Lucca corso di tamburo e chiarina per adulti, per bambini e ragazzi, corso di bandiera per bambini e ragazzi e per adulti. I corsi si svolgeranno alla palestra della scuola Del Prete. Info al 3488839382 e a info.sbandluccasantanna@gmail.com. A cura della compagnia dei Balestrieri di Lucca corso di bandiera per adulti e per bambini, corso di tiro con la balestra adulti e bambini e corso di tiro con l’arco storico. Corsi di musica per adulti e bambini, corsi base di danza rinascimentale. La sede sarà nel sotterraneo del Baluardo S.Pietro. Info al 328 1767826 o compagniabalestrieriluccaaps@gmail.com.

Corso di equitazione ludica, preagonistica, agonistica (monta inglese) a cura del centro equitazione la Luna di via della Scogliera. Info al 320/2312433 – 328/6874218 e centroequitazionelaluna@gmail.com. Ginnastica. A cura di Aics corso di ginnastica posturale e tonificante alla palestra grande della scuola di S. Maria a Colle. Info: 0583/953794 info@aicslucca.it. A cura del Centro Sportivo Italiano corso di body tonic, corso di ginnastica dolce adulti, corso di Gag alla palestra della scuola media Da Vinci. Info: 3714638191 csicomitatolucca@gmail.com. Corso di ginnastica di base, corso fitness yoga alla palestra scuola elementare di S.Vito. Info: 3714638191 csicomitatolucca@gmail.com.

A cura di De Cubertin corso di latin step, corso di ginnastica per adulti e corso di tone up alla palestra della scuola media di San Vito. Info 3939732850 info@decoubertin.it. A cura della Polisportiva Libertas corso di allenamento funzionale al Palazzetto dello sport e corso di tonificazione G.A.G in via dell’Acqua calda a S. Pietro a Vico. Info: 3477761617, polisportiva@libertaslucca.it. A cura di Uisp corso di tonificazione, corso di fun and fitness, corso di ginnastica adulti, corso di ginnastica posturale, tutti alla scuola media Carlo del Prete di S. Anna. Info: 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it. A cura dell’Atletica Virtus Lucca corso di ginnastica adulti al campo Moreno Martini di via delle Tagliate. Info: 3312718305 e info@virtuslucca.it. Ginnastica artistica. A cura di Asd ginnastica artistica Lucca corso base, corso di ginnastica acrobatica, corso di propedeutica al Palazzetto dello sport. Info ad as.ginnastica@email.it ginnartisticalucca@gmail.com e 328/2258810 – 349/8788472. A cura di Centro sportivo italiano corso di ginnastica artistica alle palestre della scuola elementare di via Giorgini a S. Vito e della scuola elementare De Amicis di S. Maria del Giudice. Info al 3714638191 e csicomitatolucca@gmail.com.

Ginnastica ritmica. A cura di Ginnastica ritmica Albachiara corsi base e avanzato alla palestra della scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano. Info: 328/8227433, asdalbachiara@gmail.com. A cura di Ginnastica ritmica Girasole alla Palestra della scuola Carlo del Prete. Info al 3332939702 e ritmicagirasole@gmail.com. A cura di Ginnastica Ritmica Lucca corso di psicomotricità, avviamento, intermedio e avanzato alla palestra della scuola elementare Don Minzoni di S.Anna e alla palestra dell’Istituto Nottolini Borgo Giannotti. Info al 3477330922 – 3473747150 e info@ritmicalucca.it. Corso di Kendo con la Scuola Kendo Lucca alla palestra della scuola elementare di S. Alessio. Info al 349/3705357 e info@scuolakendolucca.it. Nuoto. A cura del circolo nuoto Lucca Corsi nuoto prescolare, ragazzi e adulti alla piscina Itis di S. Filippo. Per info: ingpietrocasali@gmail.com.

Corso di padel al circolo Tennis Lucca a cura do Aics. Info allo 0583378159 e circolotennislucca@gmail.com – info@aicslucca.it. Pallacanestro. Corsi a cura di Basket Club Lucca e Lucca Academy Basket presso il Palazzetto dello sport, la palestra di S. Concordio in piazzale A. Moro e la scuola elementare don Milani di via Matteotti a S. Anna. Info al 3288280336, basketballclublucca@gmail.com e luccaacademybasket@gmail.com. A cura di Libertas Basket Lucca e Lucca Sky Walkers corsi alla Scuola media Chelini di S. Vito e al Palazzetto dello sport. Info al 3339876948, 3287633054, info@luccaskywalkers.com e libertasbasketlu@gmail.com. A cura di Le mura Spring Basketball alla palestra della scuola elementare di S. Alessio. Info al 3477193811 e federicofilesi@gmail.com.

Pallavolo. A cura di Asd System Volley corso di mini volley alla scuola Custer De Nobili di S. Maria a Colle. Info: 3357263585 e systemvolley@gmail.com. A cura di Volley Pantera Lucca corso di avviamento volley per ragazze delle scuole elementari, medie e superiori alla palestra della scuola Carlo del Prete, alla Chelini di San Vito e alla elementare Martini. Info: 3490032245 e panteralucca@gmail.com. A cura del Centro sportivo Libertas di Ponte a Moriano corso di mini volley alla palestra della scuola media Buonarroti di Ponte a Moriano e alla palestra della scuola elementare “Nieri”. Info al 3404155300 e asdlibertasponteamoriano@gmail.com.

Pattinaggio. A cura di Lucca Roller Club corso bambini base pattini in linea, avviamento freestyle e corso adulti alla pista Il Serchio di via del Brennero, al Polo Fiere e alla palestra di S. Concordio. Info: 339/2919963 e luccarollerclub@inwind.it. A cura di Asd Skating Club Lucca corso di pattinaggio artistico a rotelle: avviamento per bambini/e, alla palestra della scuola Carlo del Prete e alla pista di pattinaggio di Sant’Angelo. Info al 3493754402, 3492678228 e asdskatingclublucca@gmail.com. Pilates. Corsi a cura del Centro sportivo italiano alla palestra di S. Maria del Giudice, alla palestra della scuola elementare di S. Vito in via Giorgini e alla palestra della scuola media L. Da Vinci a S. Concordio (Info: 3714638191 e csicomitatolucca@gmail.com), a cura di De Cubertini alla Palestra della scuola media Chelini di S. Vito (Info: 393/9732850 e info@decoubertin.it), a cura di Polisportiva Libertas in via dell’Acquacalda a San Pietro a Vico (Info: 0583956431-3477761617 e polisportiva@libertaslucca.it), a cura di Uisp alla palestra della scuola media C. Del Prete di S. Anna (Info: 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it). Corso di psicomotricità a cura della Polisportiva Libertas al Palazzetto dello sport. Info: 0583956431-3477761617 e polisportiva@libertaslucca.it.

Pugilato. A cura della pugilistica lucchese corsi di pugilato giovanile, avviamento al pugilato amatoriale e pugilato agonistico alla palestra Sandro Pertini in viale Cavour. Info: 349/6487249 e giulio.monselesan@libero.it. Corsi di rugby per bambini, ragazzi. Adulti, corso di rugby femminile e touch a cura du Rugby Lucca ai campi dell’Acquedotto a Monte San Quirico. Info: 380/8679199 e asdrugbylucca@gmail.com. Corsi di scacchi per ragazzi e adulti a cura del Circolo scacchistico lucchese a palazzo Micheletti di Borgo Giannotti. Info: 3383344323 e scuolascacchisticalucchese@gmail.com. Scherma. A cura dell’Associazione Schermistica Puliti corso al palazzetto comunale di scherma in via SS. Annunziata. Info al 3332048224 e 3933570260, pulitischerma@gmail.com. A cura di Asd Club Scherma Lucca Tbb corsi alla nuova sede presso il Centro polisportivo El Nino di via dei Gianni alla SS. Annunziata. Info: 3474180790 e clubschermaluccatbb@virgilio.it. Corsi di sub di primo e secondo livello Ara, a cura di Club sub città di Lucca pèresso la piscina Itis di S. Filippo. Info: 3925179595 e info@subcittadilucca.it. Tiro con l’arco a cura della Compagnia Arcieri Lucca, alla scuola media Chelini di S.Vito. Info al 3495208400 e arcierilucca@libero.it. Tennis a cura di Aics al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago. Info allo 0583378159 e circolotennislucca@gmail.com info@aicslucca.it. Zumba. Corsi a cura di Centro Sportivo italiano alla palestra della scuola De Amicis di S. Maria del Giudice e alla palestra della scuola Da Vinci (Info: 3714638191, csicomitatolucca@gmail.com), a cura di Polisportiva Libertas al Palazzetto dello sport (Info: 0583956431-3477761617 polisportiva@libertaslucca.it) e a cura di Uisp alla palestra della scuola media Del Prete di S. Anna (Info: 0583418310 e lucca.luccaversilia@uisp.it).

Tutti i corsi sportivi comunali stanno partendo in questi giorni, ma ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. L’iscrizione si effettua direttamente presso le singole associazioni che gestiscono le lezioni nelle varie discipline. Per avere maggiori dettagli è possibile contattare l’ufficio sport del Comune all’indirizzo mail: sport@comune.lucca.it.