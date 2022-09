Nuovo consiglio direttivo per l’Anpana Lucca: Bertocchini confermato presidente

Si sono svolte stamani (24 settembre), alla sede operativa di Anpana Lucca, a Sant’Alessio, le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo territoriale di Anpana Lucca – quinquennio 2022-2027. Erano 9 i soci candidati per coprire i ruoli di presidente e consiglieri.

L’ufficio elettorale, affidato a Barsotti, presidente, e Panconi e Trematerra, rispettivamente segretaria e scrutatore, è rimasto aperto dalle 9 alle 12 e, nel primo pomeriggio, lo scrutinio ha avuto inizio. Questo, pertanto, il nuovo consiglio direttivo di Anpana (Associazione nazionale protezione animali natura ambiente) sezione di Lucca: Angelo Bertocchini confermato presidente) Mirella Magnelli, Nicola Fantozzi, Maria Renata Ciuffi ed Enrico Simonetti consiglieri.

“Si tratta – ha dichiarato a caldo il presidente – di un consiglio composto, per tre quarti, eccetto Simonetti, da volontari arrivati recentemente ma iperattivi sul campo e sempre in prima linea sulle emergenze e non solo. È mia intenzione riunire il Consiglio entro una decina di giorni in modo da insediarci, iniziare ad assegnare gli incarichi e nominare il vicepresidente così da poter operare a pieno regime. È un gruppo in cui credo moltissimo, un gruppo che, anche grazie all’esperienza del riconfermato consigliere Simonetti, mi auguro abbia consistenti possibilità di far crescere – ancor di più – la nostra associazione di volontariato”. “Un’ultima cosa – continua il presidente Bertocchini – grazie infinite a tutti i volontari che ci hanno accordato la loro fiducia e che cercheremo di non deludere”.