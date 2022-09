Successo per la serata in sostegno al volontariato animale al ‘Barino di Giò’

Successo di solidarietà ieri sera per la serata a sostegno del volontariato animale organizzata ieri sera dagli animatori del gruppo Facebook LuccAttiva al Barino da Giò in Corso Garibaldi.

“Una raccolta di fondi – spiega l’assessore Fabio Barsanti, presente all’iniziativa con il sindaco Mario Pardini, la collega Cristina Consani ed alcuni consiglieri di maggioranza – e di materiale per sostenere l’attività che Sabrina, Alice e le altre volontarie affrontano ogni giorno con passione, sacrificio e amore verso i gatti randagi, costituendo di fatto un servizio per tutti noi, per la città intera”.

“Adesso andiamo avanti – conclude Barsanti – per lavorare a progetti e risultati concreti, per sostenere nei fatti il volontariato a favore degli animali”.