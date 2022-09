Torna a Lucca il festival economia e spiritualità

L’edizione lucchese del Festival economia e spiritualità 2022 giunto alla sua settima edizione, si aprirà martedì (27 settembre), alle 21, all’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino.

La serata inaugurale dal titolo Economia civile, territorio, giovani e start up: la nuova frontiera del lavoro, vedrà la presenza dell’economista Leonardo Becchetti, professore di economia Politica alla Università Tor Vergata di Roma e fondatore del Festival nazionale della economia civile (Firenze, 16-18 settembre), del presidente nazionale di confcooperative e Federsolidarietà, Stefano Granata, di padre Guidalberto Bormolini della comunità dei Ricostruttori, della professoressa Enrica Lemmi della Fondazione universitaria Campus, del professor Marco Guidi, ordinario di Storia del pensiero economico all’Università di Pisa, della professoressa Donatella Buonriposi, provveditore agli studi della provincia.

Interverranno, il vescovo, monsignor Paolo Giulietti, l’assessore alla cultura del comune di Lucca Mia Pisano, il presidente della provincia Luca Menesini, il presidente della fondazione Banca del Monte Andrea Palestini, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini, il vice presidente della Banca del Monte di Lucca, Carlo Lazzarini.

Il festival è ormai una grande realtà regionale con un programma fittissimo, iniziato in provincia di Firenze (Scandicci, Vaglia, Vicchio) a giugno, per poi passare a Prato in luglio e a Capannori ad agosto. Nel 2023 parteciperà al festival anche il comune di Pisa. Dal 2016, anno della prima edizione, il festival ha riunito decine di economisti, giornalisti, artisti, uomini politici, nazionali ed internazionali.

Tra gli altri, Serge Latouche, Franco Battiato, Carlo Cottarelli, Paolo Virzì, Simone Cristicchi, Vinicio Capossela, Alice, l’ex ministro del tesoro Piero Barucci, Il ministro delle Infrastrutture Giovannini, gli economisti Stefano Zamagni, Mario Biggeri, Luigino Bruni, le attrici Claudia Koll, Sabina Guzzanti, il resista Pupi Avati, lo scienziato Stefano Mancuso (nei prossimi giorni presente a Lucca nell’evento della casa editrice Laterza, Pianeta Terra), la presidente del Wwf Grazia Francescato, Mario Capanna, David Riondino, Vito Mancuso, insieme ai rappresentanti di tutte le confessioni religiose, buddisti, induisti, ebrei e comunità islamiche d’Italia. All’interno della serata del 27 settembre verrà presentata dalla dottoressa Maria Grazia Lucchesi, capofila del progetto la Fondazione universitaria Campus, la seconda edizione della Smart Scholl di economia civile (la prima edizione Economiaditutti si è tenuta nel 2021) che prevede tre fasi: un percorso di formazione di competenze trasversali e per l’orientamento, in collaborazione con l’ufficio scolastico di Lucca; la Smart Scholl; la fase dell’accompagnamento alla creazione d’impresa.