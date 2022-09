Sde, il Salone dell’edilizia e della casa, la vetrina delle soluzioni più innovative, tecnologiche e di design, per il mondo delle costruzioni, dell’architettura e del restauro, chiude la tre giorni di Lucca con soddisfazione di organizzatori ed espositori. Exposervice srl, la società che ha organizzato l’evento, guarda già positivamente alla prossima edizione nel 2023. Una quindicina gli incontri a tema e workshop a cui si sono aggiunte oltre 20 presentazioni e dimostrazioni, realizzate dalle aziende, sia rivolte al pubblico che agli operatori del settore.

Buona l’affluenza di un pubblico selezionato e interessato, nonché di addetti ai lavori. Le aziende partecipanti hanno espresso soddisfazione per i numerosi contatti realizzati in fiera, che si potranno concretizzare nelle prossime settimane.

“Mi complimento con Exposervice – ha sottolineato Paola Granucci, assessore comunale alle attività produttive – per il successo riscosso dall’evento. L’amministrazione è onorata di legare al nome della città e al suo Polo Fiere una nuova manifestazione che siamo sicuri avrà spazio per crescere, andando ad arricchire ulteriormente il calendario degli eventi cittadini”.

Soddisfazione espressa fra gli altri anche dal Collegio dei geometri di Lucca: “Un’edizione sicuramente interessante – ha sottolineato Diego Ragghianti, neo presidente del Collegio dei geometri – a cui abbiamo partecipato offrendo importanti momenti formativi per i nostri iscritti e per dare una visibilità alla nostra professione per l’importanza che ha nel ciclo dell’edilizia”.

La manifestazione, è stata realizzata con il patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Lucca, Federazione architetti pianificatori paesaggisti e conservatori Toscani, Ance Toscana Nord, Istituto nazionale di bioarchitettura, e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, associazione proprietà edilizia – Confedilizia della provincia di Lucca e degli ordini professionali della provincia di Lucca: Oappc, Collegio dei Geometri, Ordine dei periti industriali e dei periti industriali Laureati, oltre a Cna e Confartigianato Lucca, dà appuntamento al prossimo anno sempre nella location del Polo Fiere di Lucca.