Croce Verde di Ponte a Moriano, assemblea per la formazione della commissione elettorale

Domani (29 settembre) alle 21 si terrà l’assemblea per la formazione della commissione elettorale alla Croce Verde di Ponte a Moriano.

Si tratta del primo atto per lo svolgimento delle elezioni per formare il nuovo consiglio direttivo. “Una assenza di candidati per formare questi organi – spiegano dall’associazione – porterebbe a conseguenze gravi anche per la sopravvivenza della stessa”.

Si può partecipare all’assemblea anche da remoto. In questo caso è obbligatorio prenotarsi alla segreteria per l’invio del link.