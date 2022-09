Comunicazione e istituzioni, Pardini incontra i rappresentanti di Una Toscana

Lo scorso 22 settembre, negli uffici del Comune di Lucca, si è tenuto l’incontro tra il sindaco Mario Pardini accompagnato dal suo staff e Una Toscana, distaccamento territoriale dell’associazione che raggruppa le Agenzie di comunicazione italiane.

Presenti all’incontro per l’associazione Francesco Sani, Ceo dell’agenzia Sidebloom, e Andrea Fontanelli, Ceo dell’agenzia Jet’s, rispettivamente coordinatore e delegato ai rapporti istituzionali di Una Toscana.

“Comunicare in modo nuovo e innovativo è importante, perché nel mondo interconnesso l’uso del linguaggio è la base per il successo di qualsiasi tipo di attività, sia nella sfera privata che in quella professionale – ha detto il sindaco di Lucca Mario Pardini -. Ho incontrato i rappresentanti di Una, associazione che raccoglie realtà imprenditoriali provenienti dal mondo delle agenzie creative e del digital, delle agenzie di relazioni pubbliche, dei centri media, degli eventi e del mondo retail. Un progetto importante per dare vita ad una realtà nuova e diversificata, che, come amministrazione, ci proponiamo di sostenere e valorizzare nell’economia di una sempre maggiore ottimizzazione e fruizione della comunicazione come valore aggiunto della nostra società e – nello specifico – del territorio del Comune di Lucca”.

Una Toscana si è presentata al sindaco portando tutto il valore dei propri associati con l’obiettivo di creare e fare rete con le aziende del territorio e le istituzioni.

“Con il sindaco Pardini abbiamo parlato dell’importanza della comunicazione per le istituzioni, come questa può aiutare i territori a crescere e come le aziende del mondo della comunicazione possano fare squadra tra di loro e con le istituzioni – ha commentato Francesco Sani di Una Toscana -. Auspichiamo che dal confronto con le istituzioni possano nascere opportunità per le aziende associate e che altre aziende possano così conoscerci ed unirsi a noi”.

“Confrontarsi con amministrazioni vivaci e ricettive è sempre di stimolo e ci fa credere che si possa fare del bene per il territorio – ha aggiunto Andrea Fontanelli di Una Toscana a conclusione dell’incontro -. Speriamo di poter essere anche noi attori di questa rete e di poter insieme creare una realtà positiva”.