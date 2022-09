Medici di famiglia, Cardella subentra provvisoriamente al dottor Grida

A partire dal primo ottobre il dottor Giacomo Cardella inizierà a svolgere il proprio incarico provvisorio di assistenza primaria nell’ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) a seguito della cessazione di Inigo Marco Grida.

Cardella avrà l’ambulatorio principale a Lucca, in via del Moro 9 (centro città) e un ambulatorio secondario in via di Tiglio 742, sempre a Lucca. Il nuovo medico sarà afferente all’Aggregazione funzionale territoriale (Aft) Lucca nord. In qualsiasi momento è possibile scegliere il medico o il pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli. Al servizio online è possibile accedere tramite app toscana salute di regione toscana (scaricabile su play store o apple store) o

richiesta con form online (clicca qui), totem puntosi o sul sito open toscana.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nelle sedi aziendali.