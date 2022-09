Servizi per l’infanzia, nuove regole e tempi per gli asili nido

Via libera in consiglio comunale al regolamento di disciplina della commissione multi professionale per i servizi di prima infanzia.

Si tratta di un regolamento richiesto e previsto dalla Regione Toscana passato al vaglio della conferenza zonale della Piana di Lucca per la prima infanzia. Il disciplinare, in particolare, come ha spiegato l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, regola l’iter per l’apertura degli asili nido, “disciplina l’accreditamento e le relative funzioni di vigilanza. Si tratta di una commissione multi disciplinare per supportare i Comuni nella procedura di accreditamento dei servizi per la prima infanzia”. Un organismo di cui fanno parte anche i membri del Comune, ufficio Suap e responsabile dell’edilizia scolastica.

La principale novità del regolamento è quella che fissa in massimo 60 giorni il tempo per la concessione dell’autorizzazione all’apertura di nuove strutture per l’infanzia.

“La commissione regola anche – ha aggiunto Testaferrata – l’attività di sorveglianza e vigilanza sui servizi a tutela del benessere dei bambini. Il regolamento predispone, in particolare, almeno due ispezioni di verifica all’anno”. Una pratica passata dalla commissione e approvata all’unanimità. “Una grande risorsa del territorio per garantire un’offerta di qualità e sempre migliore per le famiglie e in particolare per i bambini”, ha commentato Ilaria Vietina, consigliera comunale di Lucca è un grande noi.

Il via libera è arrivato con 29 voti favorevoli (unanimità).