Teatro del Giglio, ok al bilancio consuntivo 2021 con un utile di 170mila euro

Un utile netto pari a 170.820 euro, superiore a quello dell’anno precedente, con una liquidità disponibile di circa 900mila euro.

Chiude in positivo il bilancio consuntivo 2021 dell’azienda speciale teatro del Giglio, che sembra dover uscire dalle secche delle limitazioni del coronavirus.

I numeri sono finiti questa sera (29 settembre) in Consiglio comunale per l’approvazione (28 voti favorevoli e un non voto).

A dare linfa, come ha spiegato l’assessore alla cultura, Mia Pisano, gli introiti dai contribuiti comunali e dalle fondazione bancarie, pari a un milione e 570mila euro circa, cui si sono aggiunti ricavi da finanziamenti esterni, per un totale di due milioni e oltre 700mila euro. Questo a fronte di una spesa di 800mila euro per gli spettacoli, mentre sono diminuite le spese per le igienizzazioni della struttura, su cui ha inciso il graduale miglioramento dell’emergenza sanitaria.

“Dobbiamo considerare che il 2021 è stato l’anno che ha riportato gli spettacoli alla vita – ha detto l’assessore Pisano. Per il 2022 vedremo l’andamento. Vedremo quali scelte prendere per il teatro anche alla luce delle celebrazioni del centenario pucciniano”. Sul tema del futuro è intervenuta la consigliera del Pd, Chiara Martini, che ha riconosciuto “la correttezza e precisione dei dati” illustrati dall’assessore Mia Pisano, riconoscendo nelle prossime celebrazioni pucciniane un’occasione di rilancio per il teatro del Giglio.