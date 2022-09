A Lucca torna la marcia non competitiva per la salute mentale

Il coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale – che ha l’adesione di 53 associazioni di familiari, utenti e caregiver presenti su tutto il territorio toscano – organizza per la Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, una serie di marce non competitive. La principale si terrà a Lucca e partirà alle 17 davanti al Caffe delle mura.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione sui problemi inerenti il disagio mentale, che è in continuo aumento tra tutte le fasce della popolazione, e vuole favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti. La giornata è stata istituita nel 1992 con lo scopo di promuovere le attività di tutela e di informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale.

In particolare, quest’anno la giornata ha il titolo Rendere la salute mentale e il benessere per tutti una priorità globale. Le persone che soffrono di disturbi mentali sono in continuo aumento, mentre i servizi sono sempre più carenti. Queste persone e i loro cari sono di frequente vittime di isolamento e pregiudizi, che impattano sulla vita di tutti i giorni in particolare sulle prospettive lavorative e sul benessere psicologico.

Il ritrovo è alle 16,30 davanti al Caffè delle Mura con arrivo in cortile degli Svizzeri dove è previsto un buffet.