Un aperitivo con Greenway per Catia, è lei la vincitrice del contest

Cerimonia di premiazione oggi pomeriggio (30 settembre) a Palazzo Sani per l’iniziativa realizzata da Confcommercio assieme al suo Centro commerciale Città di Lucca, nell’ambito del cartellone del Lucca Film Festival. Iniziativa che ha visto diverse decine di negozi del centro storico accogliere al loro interno delle speciali locandine pubblicizzanti il festival e contenenti un Qr code che, scansionato dai rispettivi clienti, ha consentito loro di iscriversi a un contest con premi in palio offerti dall’organizzazione di Lucca Film Festival.

Oggi, dunque, nella sede di Confcommercio in via Fillungo si è svolta l’estrazione che ha portato alla scoperta dei vincitori del contest. Ecco i loro nomi: il terzo premio, consistente in un catalogo di Lucca Film Festival 2022, è andato al negozio L’Erborista di via San Girolamo e al suo cliente Leonardo Fichera; secondo premio, consistente in due ingressi alla masterclass online sulla storia del cinema, previste nel calendario di incontri del Lucca Film Festival con il docente Nicola Borrelli, per il negozio Lovable di via Santa Croce e la sua cliente Chiara Lucchesi. Primo premio, consistente in un esclusivo incontro/aperitivo con il celebre Peter Greenway, per il negozio Tenucci di via Beccheria e la sua cliente Catia Brocchini.