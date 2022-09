Via Elisa, si torna al doppio senso: entro due settimana cambia la viabilità

In via Elisa si torna a circolare nel doppio senso di marcia. Con una delibera di giunta che sarà approvata la prossima settimana, si cambierà la viabilità nella zona cancellando di fatto il provvedimento dell’ex amministrazione di centrosinistra che aveva istituito il senso unico e realizzato nuovi stalli per la sosta. La soluzione della nuova maggioranza prevede di recuperare stalli allungando l’area di sosta sulla destra (dove ci sono gli esercizi commerciali) fino a Porta Elisa. Nel giro di due settimane scatterà la rivoluzione, attraverso un’ordinanza e gli interventi sulla segnaletica.

E’ questa la road map decisa dall’amministrazione Pardini per cancellare il senso unico nella via del centro storico, istituto la scorsa primavera. Ma c’è una importante novità, perché, come spiega l’assessore al traffico Nicola Buchignani, l’amministrazione ha stabilito di recuperare una serie di posti auto per il parcheggio sia dei residenti che di chi frequenta la città.

L'assessore Nicola Buchignani

“Dovendo riportare le dimensioni della carreggiata a due corsie di marcia – spiega a questo proposito l’assessore – ovviamente si dovranno cancellare i posti auto collocati sulla sinistra della strada. Per cercare di recuperare stalli utili sia per i residenti che per chi frequenta il centro storico e gli esercizi commerciali della zona, allungheremo in sostanza la striscia dedicata alla sosta sulla destra della strada fino alla Porta: in questo modo, al termine dell’operazione, dovremmo avere a disposizione almeno 11 stalli gialli più vicini alla Porta e 17 blu nei pressi degli esercizi commerciali della zona. In questo modo cerchiamo di riportare la circolazione e la sosta alla normalità in un’area del centro storico di grande pregio e molto vissuta dai cittadini e non solo”.