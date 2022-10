Un Sabato dell’Ambiente davvero speciale quello che si è appena concluso e che si è svolto in contemporanea al 30esimo anniversario di Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale sul nostro pianeta.

“Oggi – dice Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio 1 Toscana Nord – è stata una grande giornata che ha visto decine di volontari all’opera in ben 19 iniziative. Una mobilitazione che ha riguardato gran parte dei territori in cui operiamo e che è stata possibile anche grazie ai circoli di Legambiente che in questi giorni stanno partecipando attivamente alle iniziative previste per i trent’anni di Puliamo il Mondo. Dobbiamo – continua Ridolfi – essere estremamente grati a chi ogni ultimo sabato del mese indossa guanti e scarponi per ripulire e controllare i nostri corsi d’acqua, facendo in modo che un numero sempre minore di rifiuti e di plastiche finisca nei nostri mari. Voglio anche ringraziare – continua il presidente – il comune di Vecchiano e la consulta comunale del Volontariato che questa mattina si sono dati appuntamento nella zona della Bufalina per un’importante operazione di pulizia. Un’iniziativa analoga – conclude Ridolfi – si è poi svolta nel pomeriggio a Torre del Lago dove decine di volontari hanno raccolto i rifiuti abbandonati sulle sponde del lago e lungo il tratto della Bufalina che arriva fino all’idrovora”

Lucchesia

In Lucchesia sono state tredici le iniziative che hanno visto protagonisti i volontari per l’ambiente. Legambiente Capannori e Piana di Lucca ha controllato e ripulito il Canale Nuovo, il Canale Giallo e il Rio Noccella nella zona di Marlia mentre il gruppo Donatori di Sangue Fratres Paganico si è dato appuntamento lungo il Canale Frizzone nel tratto tra la linea ferroviaria e l’autostrada. A Lucca ad operare sono stati i volontari del Cisom che hanno ripulito il fossato delle mura nell’area compresa tra Porta San Donato e Porta Sant’Anna. Sul Rio di Vorno impegnati i soci dell’associazione La Racchetta mentre a Parezzana, lungo il fosso principale, hanno lavorato i volontari dell’associazione Il Faro. Due le iniziative che hanno riguardato il fiume Serchio: Fattoria Urbana agli Albogatti e Uniti per l’Oltreserchio e Centro Bucaneve a Santa Maria a Colle. Sempre nel comune di Lucca a operare sono state le associazioni Pons Tectus (Canale Ozzeri a Pontetetto) e Insieme per Maggiano (Maggiano). Altre iniziative si sono svolte a Gragnano (Atletico Gragnano), Altopascio (Natura di Mezzo), a Lucca sul torrente Freddana (Anpana), a Pieve San Paolo sul Canale Ozzoretto (Associazione Donatori).

Torre del Lago

Nel pomeriggio di oggi quattro associazioni (Canoa Kayak Versilia, Circolo Kayak Airone, Pe Te Donna e Le Nostre Radici) si sono occupate della raccolta dei rifiuti abbandonati sulle sponde del lago e lungo il tratto della Bufalina che arriva fino all’idrovora.