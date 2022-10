Il parco fluviale riassapora una nuova vita, si riempie di persone e sport, in uno scenario immerso nella natura. Il progetto di rigenerazione urbana che vede la partecipazione del Comune di Lucca e di Brand for the city, che coinvolge il terzo settore e molte realtà sportive del territorio, è stato ufficialmente inaugurato oggi (1 ottobre).

Si tratta del terzo parco ad essere riqualificato seguendo il modello Agos, società leader del credito al consumo, basato su quattro dimensioni: green, sport, smart e art.

L’area adiacente alla terrazza Petroni è stata quindi oggetto, non soltanto di recupero, ma anche di piantumazioni di nuovi alberi, con arredi accessibili e sostenibili. Tantissime le società sportive che non hanno voluto perdere l’appuntamento del taglio del nastro. Per loro, la riqualificazione ha riguardato le numerose strutture presenti e lo skate park, riportato a nuova vita grazie al ripristino della pavimentazione. C’è spazio anche e soprattutto per le famiglie, nell’area pic nic sono molti i dettagli aggiunti e gli arredi urbani. Il lato smart del progetto invece, si è concentrato sulla valorizzazione tech del percorso del jogging ‘Infinito’ che già si articola nel parco, dove è stata introdotta una cartellonistica con Qr Code per accedere ad app che incentivano la pratica sportiva. Infine, per la parte art, nel corso dell’autunno l’artista Gianni Lucchesi darà nuova vita alla vecchia torretta Enel che già sorge all’ingresso del parco.

Al taglio del nastro che si è svolto stamani (1 ottobre) nello skate park, hanno partecipato: l’assessore allo sport del comune di Lucca, Fabio Barsanti, l’assessora alle politiche giovanili, Cristina Consani, la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, Donatella Buonriposi, il codirettore generale di Agos, Flavio Sanvischiani e l’Affairs director & corporate sustainability di Agos, Laura Galimberti. Ma tra gli ospiti c’erano anche Lucio Nobile, fiduciario per Lucca città del Coni Provinciale e Francesco Moneta, consigliere Brand For The City.

“Noi siamo una società di credito al consumo e le famiglie sono i nostri primi clienti – spiega Laura Galimberti -. Era naturale proporre un progetto che potesse regalare degli spazi rigenerati alle famiglie. Spazi come questo, che sono un po’ un luogo del cuore, che per vari motivi erano stati abbandonati. Abbiamo fatto questo intervento tenendo in considerazione le esigenze delle famiglie, lo sport, l’arte, in un prossimo futuro avremmo la riqualificazione anche della torretta – spazio anche ad un po’ di tecnologia –. Ci sono anche questi Qr code che consentono di conoscere il nostro progetto, ma in futuro vorremmo creare una relazione virtuale tra tutti i parchi Agos in corso di apertura”.

“Vorrei inoltre sottolineare altri due aspetti – prosegue Laura Galimberti -, l’intervento spontaneo delle persone, del mondo delle associazioni, che donano il proprio tempo e anche una collaborazione tra pubblico e privato che non sempre è semplicissima. Quindi questa interazione e costruzione in senso positivo è senz’altro un fattore di forza”.

Ed infatti sono proprio gli assessori al comune di Lucca ad intervenire, in particolare Fabio Barsanti, assessore allo sport: “La rivalutazione di questo skate park può essere la scintilla della riqualificazione del Parco fluviale in generale – dichiara –, con la possibilità di riportare i lucchesi qua e vorremmo farlo attraverso un’idea che l’amministrazione attuale sta portando avanti. Una sorta di continuità con la zona sportiva dell’acquedotto, fino alla zona delle Tagliate, dove anche li abbiamo dei progetti. Questa zona, la più ricreativa, è collegata al parco e al fiume, quindi è possibile svolgere sia gli sport acquatici, sia quelli all’aperto, sia le manifestazioni. Abbiamo delle ambizioni molto forti per restituire il fiume ai lucchesi, ma anche allo sport”.

“In questi anni è fuor di dubbio che abbiamo perso qualcosa a livello di politiche giovanili e oggi, siamo qua per ritrovare quello che abbiamo perso – dice l’assessora all’ambiente e alle politiche giovanili del Comune di Lucca, Cristina Consani -. Siamo qua per ribadirlo con forza e lo facciamo per i giovani e le famiglie. A loro dobbiamo qualcosa, una sorta di premio dopo tutti gli anni che hanno vissuto. Io sono certa che questo parco abbia tutte le potenzialità per diventare un vero punto di riferimento per i giovani e per i bambini. Un’area in cui si potrà ben valorizzare vari aspetti della vita di ogni giorno, penso al verde, alla tutela dell’ambiente, allo sport e all’aggregazione”.

I veri protagonisti della giornata sono comunque gli sport, ben 20 le associazioni presenti all’inaugurazione, molti i ragazzi e le famiglie che li hanno accompagnati. Sotto il sole del sabato mattina, hanno potuto provare numerosi sport, il basket, lo skate, il tiro con l’arco, gli sport da combattimento, il rafting e molto altro.

Dalle 10 di stamani e fino alle 18, infatti, il parco Agos Green&Smart di Lucca ha aperto ufficialmente gli spazi rigenerati con una giornata di eventi gratuiti a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza di Lucca. Il programma, rivolto soprattutto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, è iniziato al mattino con il laboratorio green a cura di Wwf e quello artistico della scuola d’arte Kreativa, che si sono ripetuti anche al pomeriggio. Per tutta la giornata si sono susseguite prove gratuite ed esibizioni sportive di roller, skate, mountain bike, basket, corsa, ginnastica ritmica, tiro con l’arco, sciabola, arti marziali e rafting. Moltissime le associazioni sportive locali che hanno aderito all’inaugurazione per dare vita ad una giornata di invito allo sport che consentirà di apprezzare in pieno l’intervento realizzato da Agos. Presenti anche la Croce Verde, la Protezione Civile e Anpana.