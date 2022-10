Simi: “Ripristinare al più presto l’area gioco a Ponte a Moriano”

La consigliera di Lucca Civica-Volt-LuccaèPopolare chiede al sindaco di intervenire il più presto possibile per ripristinare l’area gioco del parco fluviale a Ponte a Moriano dove un grosso albero si è abbattuto su uno scivolino il 28 agosto.

“È passato un mese – dice – e le famiglie lamentano ancora di non poter portare i bambini a giocare, questo è un intervento di primaria importanza per la comunità locale. Oltretutto questa può essere un’occasione importante da cogliere per valorizzare l’area non limitandosi solo a ripristinare la situazione antecedente all’incidente, ma migliorandola con nuove strutture ludiche e piantumare nuove alberi e siepi in modo che i bambini e le bambine di Ponte a Moriano possano godere di un’area veramente importante per il loro svago”.