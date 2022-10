Vcs: “Bene il doppio senso in via Elisa, ora si sposti il varco telematico”

“Il ripristino del doppio senso di marcia in via Elisa ci sembra cosa buona e giusta”. A dirlo è il comitato Vivere il Centro storico.

“Non abbiamo mai condiviso – si legge in una nota – le motivazioni per cui via Elisa venne portata a senso unico visto che ciò comportava un ingiustificabile allungamento del percorso per uscire dalle Mura perfino per le biciclette. Esprimiamo il nostro compiacimento per questo intervento e, visto che gli stalli di sosta rimarranno sul lato destro della strada ci siamo permessi di suggerire all’assessore Buchignani di destinare ai residenti quelli compresi fra Via degli Orti e via S. Chiara mentre quelli ad est di Via degli orti alla sosta a pagamento. Il parchimetro si trova in Piazza San Ponziano e sarebbe assurdo lasciare la macchina vicino a Via S.Chiara, andare a fare il biglietto in San Ponziano e tornare indietro per dirigersi verso il centro. Il tutto nell’attesa di trasferire il varco telematico all’incrocio via Elisa/via degli Orti come peraltro era previsto nel piano originario dei varchi datato primi anni 2000″.