La città sfila per omaggiare il Volto Santo: folla in centro, fra silenzio e candele, per la Luminara

Il silenzio e i lumini. E una lunga ininterrotta processione che da San Frediano porta al duomo di San Martino nella notte più lunga della città.

Quella in cui, smettendo per qualche ora i panni della propria parte politica o delle proprie convinzioni tutti sfilano dietro la croce e dietro lo stendardo del Volto Santo per omaggiare il Re dei Lucchesi, che anche per chi non ci crede rappresenta il simbolo, non solo religioso, di una intera città.

È partita qualche minuto dopo le 20, dopo il suono a festa e a distesa delle campane e la benedizione del vescovo Paolo Giulietti, la Luminara che quest’anno, oltre ad avere alcune novità sull’illuminazione per rendere ancora più suggestivo l’evento (ma sono ancora i lumini a led a farla da padrone sulle facciate dei palazzi), ha avuto un motivo in più di emozione e partecipazione: il ritorno nella sua sede naturale del Volto Santo vestito con i paramenti sacri.

La partenza della processione

La preghiera iniziale del vescovo di Lucca

Un momento davvero solenne che forse, complice anche una serata calda ma mite di metà settembre, ha richiamato in città un pubblico superiore a quello delle ultime edizioni.

Una processione partecipata e composta, più lenta rispetto a quella degli ultimi anni, con lunghe code per l’ingresso in cattedrale al termine dello sfilamento, complice anche il passaggio voluto dal vescovo dal tempietto del Civitali per omaggiare un ‘ritrovato’ Volto Santo. Il vescovo stesso ha lasciato la chiesa di San Frediano al termine della processione religiosa, dopo le 21, oltre un’ora dopo l’inizio della processione. Con lui anche il vescovo emerito di Pistoia e Pescia, il monsignore lucchese Fausto Tardelli.

Oltre ai partecipanti in processione, in numero molto più numeroso rispetto agli anni scorsi, buono anche il pubblico ad assistere

La processione ha seguito l’ordine della tradizione.

La prima parte del corteo, dedicata al settore religioso e al volontariato, si è aperta con lo Stendardo del Volto Santo e la Croce fiorita donata, come di consueto, dai coltivatori della Coldiretti.

La croce fiorità è seguita dai vigili del fuoco, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Croce Verde e dalla croce astile della cattedrale. A seguire le aggregazioni laicali, le associazioni di volontariato, i pellegrini della Via Francigena, le delegazioni della Confraternita di San Giacomo e vari corpi musicali e corali. Spazio poi alle aree pastorali della Versilia, della Valle del Serchio e della Piana di Lucca con le rispettive comunità parrocchiali, le cappellanie ospedaliere, le missioni e le comunità straniere (filippina, srilankese e ucraina), oltre alle chiese sorelle (valdese ed ortodossa romena). Chiudono il blocco religioso la pastorale giovanile, gli scout, i religiosi, gli ordini cavallereschi (Santo Sepolcro e Ordine di Malta), il clero e la croce arcivescovile che precede il capitolo della cattedrale, i vescovi e l’arcivescovo.

La seconda parte vede protagonista la rappresentanza civile e istituzionale, aperta dalle chiarine, dal gonfalone e dai valletti del Comune di Lucca, seguiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale e dal consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Sfileranno quindi i parlamentari, il prefetto, i dirigenti comunali, le società partecipate e i gonfaloni della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. A seguire i Comuni della provincia e le città gemellate, la Camera di Commercio, la delegazione dei Lucchesi nel Mondo, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le rappresentanze militari, d’arma e partigiane, fino al mondo dell’associazionismo culturale, sportivo e ambientale.

La terza e ultima parte è riservata ai gruppi rievocativi in costume storico. Il corteo accoglierà la Compagnia dei Balestrieri Lucca, l’associazione Contrade San Paolino, il Gruppo Sbandieratori Città di Lucca – Contrada Sant’Anna, Historica Lucense, i Mercenari del Labirinto con l’Associazione Volpi, Lo Studiorum, il Gruppo Casteldurante di San Ginese di Compito e il Gruppo storico di Montecarlo.

Il gran finale è in cattedrale con l’omaggio dei partecipanti al Volto Santo, una breve allocuzione del vescovo e l’esecuzione del Mottettone, anche quest’anno composto da Luca Bacci maestro della Cappella musicale Santa Cecilia, in questa occasione sulle parole di Giovanni Paolo II davanti al crocifisso in occasione della visita a Lucca.

Poi tutti sulle Mura per lo spettacolo pirotecnico che chiude simbolicamente la Luminara e apre la parte della festa.

Ma le celebrazioni non terminano qui. Domani in duomo c’è il solenne pontificale dell’esaltazione della Santa Croce. Ed è anche il giorno delle fiere, al Borgo Giannotti e al Foro Boario. In una ulteriore commistione fra religioso e civile, fra il profumo delle candele e quello dei frati, che restituisce l’immagine più completa e vivida della città.

Per due giorni in cui tutti riscoprono il senso di essere lucchesi.

I partecipanti alla processione

Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Il professor Umberto Sereni

Maria Talarico, presidente della Fondazione Paolo Cresci per l’emigrazione

La presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria del Bianco