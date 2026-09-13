La Trebesto sfila in corteo per non perdere lo stadio Bardo. Oltre 250 persone hanno partecipato insieme ad altre associazioni

La risposta della comunità non si è fatta attendere, stamani (13 settembre), dopo la decadenza della concessione dell’impianto, un corteo di oltre 250 persone ha attraversato Sorbano e il quartiere di San Concordio . Una protesta partecipata , che ha visto al fianco della Trebesto sfilare anche diverse altre associazioni e realtà politiche locali.

“Oggi (13 settembre) scendiamo in corteo, per lo Stadio Bardo e per tutti gli spazi che a nostro parere è importante siano valorizzati con una logica dal basso, quindi dalla cittadinanza, dalla persone che il territorio lo vivono e lo mantengono vivo ogni giorno – dichiara Alessia Ruggeri socia Trebesto -. Questa situazione in cui ci troviamo ci ha dato l’occasione di avviare un confronto con altre associazioni del territorio e di riscontrare una problematica comune nella gestione degli spazi a Lucca. Per noi, le decisioni che riguardano il futuro della cittadinanza non possono essere prese a mezzo stampa, ma devono essere punti di un processo per precipato, con chi appunto ha chiare le esigenze del territorio perché lo attraversa ogni giorno. Qui, adesso speriamo di avviare un percorso anche con le altre associazioni per fare rete e di poter portare quello che per noi è il garantie il diritto alla cultura, allo sport, agli spazi di aggregazione che devono essere gratuiti e accessibili a tutti”.