La processione|
L’omaggio di Lucca al Volto Santo con la Luminara più partecipata e illuminata degli ultimi anni
Una partecipazione massiccia, soprattutto in processione complice il ritorno nel tempietto del Volto Santo restaurato
La Luminara più partecipata e illuminata degli ultimi anni. Ed anche la più lunga come durata, visto che si è protratta ben oltre le 23.
Una partecipazione massiccia, soprattutto in processione, sia nella parte religiosa sia in quella laica per l’evento più atteso da tutta la città e che quest’anno ha avuto due caratteristiche particolari: un maggior numero di lumini (circa 2300) sugli edifici (addobbatti a festa) ai bordi della processione e il Volto Santo restaurato e tornato nel tempietto del Civitali.
Una bella emozione, quella della città che si è lentamente riempita e poi ha atteso il passaggio dei simboli religiosi e dei gonfaloni delle associazioni, del labaro del Comune, dai parroci, dell’arcivescovo, del sindaco e delle istituzioni tutte.
Una processione finalmente lenta e abbastanza silenziosa, con l’omaggio composto finale al Volto Santo: tutti in fila ad entrare e subito uscire nel luogo che da centinaia di anni custodisce il Re dei Lucchesi.
Alla fine le sole istituzioni e una parte del mondo ecclesiastico ha partecipato alla parte finale delle celebrazioni, con l’allocuzione del vescivo e l’esecuzione del Mottettone del maestro direttore del coro della Cappella di Santa Cecilia, Luca Bacci. Un altro momento molto emozionante in una serata che ha riportato ai fasti delle celebrazioni di oltre dieci anni fa, ai tempi di monsignor Castellani.