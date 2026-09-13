L’omaggio di Lucca al Volto Santo con la Luminara più partecipata e illuminata degli ultimi anni

La Luminara più partecipata e illuminata degli ultimi anni. Ed anche la più lunga come durata, visto che si è protratta ben oltre le 23.

Una partecipazione massiccia, soprattutto in processione, sia nella parte religiosa sia in quella laica per l’evento più atteso da tutta la città e che quest’anno ha avuto due caratteristiche particolari: un maggior numero di lumini (circa 2300) sugli edifici (addobbatti a festa) ai bordi della processione e il Volto Santo restaurato e tornato nel tempietto del Civitali.

Una bella emozione, quella della città che si è lentamente riempita e poi ha atteso il passaggio dei simboli religiosi e dei gonfaloni delle associazioni, del labaro del Comune, dai parroci, dell’arcivescovo, del sindaco e delle istituzioni tutte.

Una processione finalmente lenta e abbastanza silenziosa, con l’omaggio composto finale al Volto Santo: tutti in fila ad entrare e subito uscire nel luogo che da centinaia di anni custodisce il Re dei Lucchesi.