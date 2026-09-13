Lucca, è il giorno più atteso: la città sfila per la Luminara in omaggio al Volto Santo

Carissimi fratelli e sorelle,

le prossime celebrazioni di Santa Croce, grazie alla conclusione dei lavori di restauro

del Volto Santo e del tempietto di Matteo Civitali, potranno finalmente effettuarsi nella forma

consueta, con il corteo della luminara che condurrà all’interno della cattedrale, per l’omaggio

omaggio a Cristo crocifisso e vivente, re dei Lucchesi, nell’elegante collocazione

rinascimentale, nello splendore delle sue fattezze, dei colori originali e degli ornamenti

preziosi di cui il popolo ha voluto fosse adornato nei giorni di festa solenne. Dopo anni di

limitazioni dovute prima al Covid e poi ai restauri, si torma alla “normalità” della tradizione.

È significativo che ciò accada nei giorni in cui ricordiamo il 300° anniversario di un evento

importante: l’11 settembre 1726, con bolla di Benedetto XIII, la Diocesi di Lucca fu elevata al

rango di Arcidiocesi direttamente soggetta alla Santa Sede. La festa di Santa Croce diviene

quindi un’occasione per riaffermare il senso e il valore della nostra Chiesa locale.

Nel medesimo periodo, però, abbiamo assistito al riproporsi di eventi che sembravano

relegati al passato – un’epidemia su scala globale e lo spirare sempre più forte dei venti di

guerra – e al sorgere di fenomeni nuovi, come l’impatto crescente dei cambiamenti climatici,

il diffondersi del disagio tra le nuove generazioni e l’affermarsi di tecnologie sempre più veloci

e potenti. Tutto ciò sta ponendo serie ipoteche sul futuro dell’umanità, che si sta interrogando

come gestire i grandi cambiamenti in corso, in modo ne risultino implementati la pace, la

libertà, il rispetto dei diritti umani e la fratellanza tra i popoli. La recente enciclica Magnifica

humanitas ci fa riflettere sulla necessità di nuovi modelli nei campi dello sviluppo economico,

della custodia del creato, delle relazioni internazionali e di quelle tra le generazioni.

L’accrescersi delle potenzialità richiede infatti un supplemento di pensiero e di coscienza,

perché possano essere gestite sempre in funzione del bene comune e non come strumenti al

servizio della volontà di potenza di qualcuno.

Tutto ciò noi lo attendiamo dal Cristo, Figlio di Dio crocifisso e risorto per la salvezza

del mondo, che mediante l’effusione dello Spirito conduce la Chiesa e l’umanità sulla via della

pace: se egli rivolge a noi il suo volto, la fratellanza, il bene, il Regno… diventano possibili,

poiché siamo resi partecipi della sua umanità piena e perfetta, del suo amore grande fino al

totale dono di sé, dell’obbedienza liberante al progetto di Dio. Lo Spirito ci illumina e ci

sostiene nell’adoperare energie e talenti volgendoli al bene di tutti, guardando soprattutto a

chi si trova relegato ai margini dei processi di sviluppo dell’umanità.

Il Signore Gesù, che nascendo dalla Vergine di Nazareth si fa povero tra i poveri e nella

sua passione e morte discende nell’abisso della sofferenza fisica e spirituale, dall’alto della sua

croce gloriosa ci ammonisce a non costruire i progressi della civiltà su meccanismi di

oppressione e di scarto delle fasce più deboli della società. Non è Babele, che dobbiamo

edificare, bensì la Gerusalemme nuova, purificata da ogni egoismo e resa splendida dalla

comunione fraterna. “Due amori fecero due città: la città terrena l’amore di sé fino al disprezzo

di Dio, la città celeste l’amore di Dio fino al disprezzo di sé (S. Agostino). Come in tutta la

storia umana, anche oggi questi due amori lottano nel nostro cuore per il predominio: […] la

costruzione di Babele o quella di Gerusalemme inizia in ciascuno di noi” (MH 130).

Le celebrazioni di quest’anno saranno caratterizzate da una speciale invocazione per la

pace e la fratellanza universale, affinché nei cuori di tutti – dei piccoli come dei potenti –

prevalga l’amore di Dio che ci rende fratelli. Il tradizionale intervento caritativo, noto come

Opera Sociale della Santa Croce, sarà destinato per il 2026 all’aiuto alle popolazioni del

Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, che ha causato quasi 6.000 vittime

accertate, circa 16.000 feriti e ha lasciato decine di migliaia di famiglie senza casa e senza

lavoro. La nostra vicinanza a questa grande sofferenza, sicuramente una piccola goccia

dinanzi mare dei problemi di quelle comunità, sia come un piccolo seme di bontà e di pace,

capace di svilupparsi in modo sorprendente, con la forza dirompente della Pasqua.

Vi saluto tutti con affetto e di cuore vi benedico.