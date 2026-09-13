Le celebrazioni|
Lucca, è il giorno più atteso: la città sfila per la Luminara in omaggio al Volto Santo
La processione torna alla tradizione dopo il restauro del crocifissio ligneo e del tempietto del Civitali. Le regole e l’ordine della processione
Il giorno più atteso è arrivato.
La città si riunisce stasera (13 settembre), vigilia della Santa Croce, nella sua parte civile e religiosa, alla Luminara che da San Frediano a San Martino, la cattedrale lucchese, renderà omaggio a un ritrovato Volto Santo, restaurato e ritornato nella sua sede naturale, la cappella del Civitali, anch’essa riqualificata e ritornata ad antico splendore.
Sarà la sera della sfilata che mette insieme i fedeli e le istituzioni, i lucchesi nel mondo, il terzo settore, l’associazionismo e i gruppi di rievocazione storica in un appuntamento che, nelle intenzioni, deve essere un momento di raccoglimento collettivo rischiarato solo dalle luci dei ceri e dei lumini, sulle facciate dei palazzi e portati in processione dai partecipanti.
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La festa inizia già dalla mattina quando in tutta l’arcidiocesi a mezzogiorno suoneranno le campane a festa. Poi, in cattedrale alle 10,30 si tiene la celebrazione della messa festiva della domenica; alle 18 la celebrazione dei Primi Vespri (musicati da don Emilio Citti), presieduti dall’arcivescovo Paolo Giulietti.
Dopo il raduno nei rispettivi punti di ritrovo la sfilata dei partecipanti alla Luminara partirà alle 20 dal sagrato della basilica di San Frediano, praticamente sul tramonto, a rendere ancora più suggestivo il momento allo stesso tempo religioso e civile.
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La prima parte del corteo, dedicata al settore religioso e al volontariato, si aprirà con lo Stendardo del Volto Santo e la Croce fiorita donata, come di consueto, dai coltivatori della Coldiretti.
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La croce fiorità sarà seguiti dai vigili del fuoco, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Croce Verde e dalla croce astile della cattedrale. A seguire sfileranno le aggregazioni laicali, le associazioni di volontariato, i pellegrini della Via Francigena, le delegazioni della Confraternita di San Giacomo e vari corpi musicali e corali. Spazio poi alle aree pastorali della Versilia, della Valle del Serchio e della Piana di Lucca con le rispettive comunità parrocchiali, le cappellanie ospedaliere, le missioni e le comunità straniere (filippina, srilankese e ucraina), oltre alle chiese sorelle (valdese ed ortodossa romena). Chiuderanno il blocco religioso la pastorale giovanile, gli scout, i religiosi, gli ordini cavallereschi (Santo Sepolcro e Ordine di Malta), il clero e la croce arcivescovile che precede il capitolo della cattedrale, i vescovi e l’arcivescovo.
La seconda parte vedrà protagonista la rappresentanza civile e istituzionale, aperta dalle chiarine, dal gonfalone e dai valletti del Comune di Lucca, seguiti dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale e dal consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. Sfileranno quindi i parlamentari, il prefetto, i dirigenti comunali, le società partecipate e i gonfaloni della Provincia di Lucca, della Regione Toscana e del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. A seguire i Comuni della provincia e le città gemellate, la Camera di Commercio, la delegazione dei Lucchesi nel Mondo, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le rappresentanze militari, d’arma e partigiane, fino al mondo dell’associazionismo culturale, sportivo e ambientale.
La terza e ultima parte sarà riservata ai gruppi rievocativi in costume storico. Il corteo accoglierà la Compagnia dei Balestrieri Lucca, l’associazione Contrade San Paolino, il Gruppo Sbandieratori Città di Lucca – Contrada Sant’Anna, Historica Lucense, i Mercenari del Labirinto con l’Associazione Volpi, Lo Studiorum, il Gruppo Casteldurante di San Ginese di Compito e il Gruppo storico di Montecarlo.
La processione termina nella cattedrale con la celebrazione di conclusione: prima una breve allocuzione dell’arcivescovo e la benedizione finale. Seguirà il mottettone, la tradizionale opera musicale che chiude la Luminara, quest’anno composto da Luca Bacci maestro della Cappella musicale Santa Cecilia, sulle parole di Giovanni Paolo II.
In italiano il Mottettone 2026: è tratto dalle parole di Papa Giovanni Paolo II davanti al Volto Santo
A chiudere la giornata di festa, poi, ci saranno i fuochi d’artificio, che saranno sparati verso la città dal parco fluviale e che anche quest’anno saranno a cura di Diego Fuochi d’Artificio. L’inizio è previsto intorno alle 23.
Domani, invece, è il giorno dellsolennità della Santa Croce. La giornata si aprirà con le confessioni e la Messa delle 9. Alle 10,30 monsignor Giulietti presiederà la solenne concelebrazione eucaristica alla presenza del clero diocesano e dei rappresentanti delle diverse aree pastorali con l’iconico momento dell’incendio della stoppa al centro della navata, simbolo della caducità umana, proprio nel momento in cui viene innalzata la croce dalle mani del vescovo. Nel pomeriggio sono previsti i Secondi Vespri alle 17 e la messa conclusiva alle 18. A concludere le celebrazioni giovedì (17 settembre) alle 9, la Cattedrale ospiterà una celebrazione in memoria dell’arcivescovo Bruno Tommasi nell’undicesimo anniversario della sua scomparsa.
La processione nel dettaglio
Alle 19,50 dalla basilica di san Frediano uscirà lo Stendardo del Volto Santo che raggiungerà (ore 19,55) la posizione all’incrocio con via Fillungo. Alle 19,45 da piazza del Collegio (Real Collegio) uscirà la croce fiorita che raggiungerà (ore 19,55) la posizione all’incrocio con via Fillungo, fermandosi dietro lo stendardo del Volto Santo. I portantini della croce fiorita entreranno nel centro storico dalla sortita san Frediano.
Alle 20 preghiera d’inizio e avvio della processione della luminara di Santa Croce con la Croce astile della Cattedrale che scenderà gli scalini della chiesa di san Frediano. Ad aiutare il canto iniziale una vanda e una corale in piazza. Dalla basilica di san Frediano usciranno soltanto, quando sarà il loro momento, il capitolo della cattedrale, l’arcivescovo, il labaro del Comune di Lucca con i valletti e il sindaco di Lucca e parte delle autorità civili della provincia di Lucca mentre la maggior parte di loro attenderà la partenza in via Cesare Battisti, poi in via san Frediano (dal labaro della Regione Toscana). Tutti sfileranno in maniera ordinata e in fila due per due, distanziati l’uno dall’altro di circa un metro. L’ordine è quello tradizionale con in testa lo stendardo del Volto Santo, la Croce fiorita, la Croce astile della Cattedrale, poi truppi di volontariato e associazioni, gruppi di pellegrini, Rappresentanze delle zone della diocesi, Comunità cristiana dello Sri Lanka in Lucca, Chiesa ucraina, Chiesa ortodossa Rumena, giovani della Diocesi, terziari di vari ordini, religiosi e religiose, ordini cavallereschi, clero, capitolo cattedrale, arcivescovo, rappresenti di istituzioni ed enti; gruppi in costume storico. La processione seguirà il percorso tradizionale: piazza San Frediano, via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Giovanni e piazza San Martino. Il pubblico potrà assistere nelle strade e nelle piazze del percorso ma senza muoversi durante il passaggio della processione.
Prima della sosta nella piazza di fronte alla chiesa cattedrale saranno raccolti i ceri dei fedeli che saranno spenti in contenitori riempiti di sabbia. La maggior parte dei partecipanti alla processione dopo l’omaggio al Volto Santo all’interno della chiesa cattedrale dovrà uscire dalla porta del transetto nord, riaperta quest’anno dopo la conclusione del laboratorio di restauro del Volto Santo. Filarmoniche e corteggio storico arriveranno di fronte alla chiesa cattedrale per poi uscire da via del Molinetto oppure verso via delle Trombe e piazza Bernardini.
La lettera del vescovo per la Santa Croce
Carissimi fratelli e sorelle,
le prossime celebrazioni di Santa Croce, grazie alla conclusione dei lavori di restauro
del Volto Santo e del tempietto di Matteo Civitali, potranno finalmente effettuarsi nella forma
consueta, con il corteo della luminara che condurrà all’interno della cattedrale, per l’omaggio
omaggio a Cristo crocifisso e vivente, re dei Lucchesi, nell’elegante collocazione
rinascimentale, nello splendore delle sue fattezze, dei colori originali e degli ornamenti
preziosi di cui il popolo ha voluto fosse adornato nei giorni di festa solenne. Dopo anni di
limitazioni dovute prima al Covid e poi ai restauri, si torma alla “normalità” della tradizione.
È significativo che ciò accada nei giorni in cui ricordiamo il 300° anniversario di un evento
importante: l’11 settembre 1726, con bolla di Benedetto XIII, la Diocesi di Lucca fu elevata al
rango di Arcidiocesi direttamente soggetta alla Santa Sede. La festa di Santa Croce diviene
quindi un’occasione per riaffermare il senso e il valore della nostra Chiesa locale.
Nel medesimo periodo, però, abbiamo assistito al riproporsi di eventi che sembravano
relegati al passato – un’epidemia su scala globale e lo spirare sempre più forte dei venti di
guerra – e al sorgere di fenomeni nuovi, come l’impatto crescente dei cambiamenti climatici,
il diffondersi del disagio tra le nuove generazioni e l’affermarsi di tecnologie sempre più veloci
e potenti. Tutto ciò sta ponendo serie ipoteche sul futuro dell’umanità, che si sta interrogando
come gestire i grandi cambiamenti in corso, in modo ne risultino implementati la pace, la
libertà, il rispetto dei diritti umani e la fratellanza tra i popoli. La recente enciclica Magnifica
humanitas ci fa riflettere sulla necessità di nuovi modelli nei campi dello sviluppo economico,
della custodia del creato, delle relazioni internazionali e di quelle tra le generazioni.
L’accrescersi delle potenzialità richiede infatti un supplemento di pensiero e di coscienza,
perché possano essere gestite sempre in funzione del bene comune e non come strumenti al
servizio della volontà di potenza di qualcuno.
Tutto ciò noi lo attendiamo dal Cristo, Figlio di Dio crocifisso e risorto per la salvezza
del mondo, che mediante l’effusione dello Spirito conduce la Chiesa e l’umanità sulla via della
pace: se egli rivolge a noi il suo volto, la fratellanza, il bene, il Regno… diventano possibili,
poiché siamo resi partecipi della sua umanità piena e perfetta, del suo amore grande fino al
totale dono di sé, dell’obbedienza liberante al progetto di Dio. Lo Spirito ci illumina e ci
sostiene nell’adoperare energie e talenti volgendoli al bene di tutti, guardando soprattutto a
chi si trova relegato ai margini dei processi di sviluppo dell’umanità.
Il Signore Gesù, che nascendo dalla Vergine di Nazareth si fa povero tra i poveri e nella
sua passione e morte discende nell’abisso della sofferenza fisica e spirituale, dall’alto della sua
croce gloriosa ci ammonisce a non costruire i progressi della civiltà su meccanismi di
oppressione e di scarto delle fasce più deboli della società. Non è Babele, che dobbiamo
edificare, bensì la Gerusalemme nuova, purificata da ogni egoismo e resa splendida dalla
comunione fraterna. “Due amori fecero due città: la città terrena l’amore di sé fino al disprezzo
di Dio, la città celeste l’amore di Dio fino al disprezzo di sé (S. Agostino). Come in tutta la
storia umana, anche oggi questi due amori lottano nel nostro cuore per il predominio: […] la
costruzione di Babele o quella di Gerusalemme inizia in ciascuno di noi” (MH 130).
Le celebrazioni di quest’anno saranno caratterizzate da una speciale invocazione per la
pace e la fratellanza universale, affinché nei cuori di tutti – dei piccoli come dei potenti –
prevalga l’amore di Dio che ci rende fratelli. Il tradizionale intervento caritativo, noto come
Opera Sociale della Santa Croce, sarà destinato per il 2026 all’aiuto alle popolazioni del
Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, che ha causato quasi 6.000 vittime
accertate, circa 16.000 feriti e ha lasciato decine di migliaia di famiglie senza casa e senza
lavoro. La nostra vicinanza a questa grande sofferenza, sicuramente una piccola goccia
dinanzi mare dei problemi di quelle comunità, sia come un piccolo seme di bontà e di pace,
capace di svilupparsi in modo sorprendente, con la forza dirompente della Pasqua.
Vi saluto tutti con affetto e di cuore vi benedico.
La preghiera al Volto Santo di Giovanni Paolo II
Signore Gesù, crocifisso e risorto,
immagine della gloria del Padre,
Volto Santo che ci guardi e ci scruti,
misericordioso e mite,
per chiamarci alla conversione e invitarci alla pienezza dell’amore,
noi ti adoriamo e ti benediciamo.
Nel tuo Volto luminoso
apprendiamo come si è amati e come si ama;
dove si trova la libertà e la riconciliazione;
come si diviene costruttori della pace
che da te si irradia e a te conduce.
Nel tuo Volto glorificato
impariamo a vincere ogni forma di egoismo,
a sperare contro ogni speranza,
a scegliere le opere della vita
contro le azioni della morte.
Donaci la grazia
di porre te al centro della nostra vita;
di restare fedeli,
tra i rischi e mutamenti del mondo,
alla nostra vocazione cristiana;
di annunciare alle genti
la potenza della Croce e la Parola che salva;
di essere vigili e operosi,
attenti ai più piccoli dei fratelli;
di cogliere i segni della vera liberazione,
che in te ha avuto inizio
e in te avrà compimento.
Signore,
concedi alla tua Chiesa
di sostare, come la Vergine Madre,
presso la tua Croce gloriosa
e presso le croci di tutti gli uomini
per recare ad essi consolazione, speranza e conforto.
Lo Spirito che ci hai donato
porti a maturazione la tua opera di salvezza,
perché tutte le creature, liberate dai vincoli della morte,
contemplino nella gloria del Padre
il tuo Volto Santo,
che splende luminoso nei secoli dei secoli.
Amen.