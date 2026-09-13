Luminara, dal vescovo un messaggio contro i rischi dell’intelligenza artificiale: “Non costruiamo la nuova Babele”

Monsignor Giulietti cita San Paolo e Papa Leone: “A salvare è la croce, che parla il linguaggio della mitezza, della pace e del perdono”

Un messaggio forte, nella breve allocuzione in cattedrale al termine della Luminara, da parte dell’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti. Un messaggio di pace e di speranza, contro la dittatura della tecnologia e contro i rischi dell’intelligenza artificiale.

Un messaggio chiaro che, emulando le parole di Papa Leone, invita a costruire la Nuova Gerusalemme e non Babele.

“La gente che incontrava i cristiani – ricorda il vescovo dopo la lettura del Vangelo secondo Paolo – si faceva questa domanda: ma chi sono questi che ci presentano il crocifisso come il salvatore quando tutti sanno che tutto quello che non bisogna fare è farsi mettere in croce? Eppure Paolo dice che questo gesto è l’unico che riesce a dare la salvezza al mondo”.

“Quelli che sono forti – dice il vescovo – spesso non raggiungono gli obiettivi e quelli che sono intelligenti portano a qualcosa che può sfuggire di mano e quelli che sono sapienti rischiano di andare lontano dai messaggi di pace e speranza. Presentandoci davanti al crocifisso riconosciamo che se c’è qualcosa che salva è la croce e il crocifisso, che parla il linguaggio della mitezza, della pace e del perdono, gli unici linguaggi che possono portare alla verità”.