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Luminara, dal vescovo un messaggio contro i rischi dell’intelligenza artificiale: “Non costruiamo la nuova Babele”

13 settembre 2026 | 23:01
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di Redazione

Redazione

Luminara, dal vescovo un messaggio contro i rischi dell&#8217;intelligenza artificiale: &#8220;Non costruiamo la nuova Babele&#8221;

Monsignor Giulietti cita San Paolo e Papa Leone: “A salvare è la croce, che parla il linguaggio della mitezza, della pace e del perdono”

Un messaggio forte, nella breve allocuzione in cattedrale al termine della Luminara, da parte dell’arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti. Un messaggio di pace e di speranza, contro la dittatura della tecnologia e contro i rischi dell’intelligenza artificiale.

Un messaggio chiaro che, emulando le parole di Papa Leone, invita a costruire la Nuova Gerusalemme e non Babele. 

“La gente che incontrava i cristiani – ricorda il vescovo dopo la lettura del Vangelo secondo Paolo – si faceva questa domanda: ma chi sono questi che ci presentano il crocifisso come il salvatore quando tutti sanno che tutto quello che non bisogna fare è farsi mettere in croce? Eppure Paolo dice che questo gesto è l’unico che riesce a dare la salvezza al mondo”.

“Quelli che sono forti – dice il vescovo – spesso non raggiungono gli obiettivi e quelli che sono intelligenti portano a qualcosa che può sfuggire di mano e quelli che sono sapienti rischiano di andare lontano dai messaggi di pace e speranza. Presentandoci davanti al crocifisso riconosciamo che se c’è qualcosa che salva è la croce e il crocifisso, che parla il linguaggio della mitezza, della pace e del perdono, gli unici linguaggi che possono portare alla verità”.

“Papa Leone ci mette in guardia a edificare Babele e ci invita a costruire una Gerusalemme nuova che ci conduce alla pace – ricorda il vescovo Giulietti – L’unico messaggio è quindi quello dell’amore crocifisso, che per noi è rappresentato dal Volto Santo. Fra pochi giorni. peraltro – connclude – celebreremo la figura del poverello di Assisi. Chissa se è passato davanti al Volto Santo nel suo peregrinare: ci piace pensare che anche il Volto Santo abbia detto qualcosa al Santo d’Assisi esortandolo a trovare il vero messagio dell’unico forte, dell’unico Signore”.

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