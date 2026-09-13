Nel giorno della Luminara premiati i 13 lucchesi che si sono distinti all’estero

Sono di seconda e terza generazione, figli e nipoti di emigrati, che oggi mantengono saldo il legame con la terra d’origine. Nel nome di rinnovamento e proiezione si è tenuta oggi (13 settembre) nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni la cerimonia di premiazione dei Lucchesi distinti all’estero, organizzata dall’Associazione Lucchesi nel Mondo insieme alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

I riconoscimenti di quest’anno hanno celebrato una grande varietà di talenti, che spaziano dall’imprenditoria alla scienza, fino all’arte e alla solidarietà. Tra i premiati figurano imprenditori di successo come Pier Luigi Balanesi in Argentina, Pasquale Dianda e Jeffrey Michael Giannelli negli Stati Uniti, Renato Motroni a Chicago e Marco Manzini nei Paesi Baschi. Grande spazio è stato dato anche alla cultura e alla musica, con i riconoscimenti assegnati al direttore d’orchestra Pablo Javier Boggiano, alla cantante lirica Raquel Pierotti e al violinista Pablo Alejandro Saraví. L’impegno civico e il lavoro per le istituzioni sono stati celebrati attraverso i profili di Maria Pellicci Bravi, Guglielmo Pellicci e Daniela Villani.

A consegnare i riconoscimenti i sindaci dei paesi di origine dei premiati, Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Roberto Favilla, vicepresidente vicario della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, insieme all’arcivescovo Paolo Giulietti, al presidente della Fondazione Bml, Andrea Palestini, al sindaco di Lucca, Mario Pardini, al presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci.

Le biografie dei premiati

Pier Luigi Balanesi

Nato il 4 aprile 1948 a Castiglione di Garfagnana da Enrico Balanesi, originario di Lucca, e Geny Rosa Guazzelli, nata a Barga, appartiene a una famiglia legata al territorio toscano e al fenomeno dell’emigrazione nel secondo dopoguerra. Nel 1950 il padre emigra in Argentina per lavorare nel settore delle costruzioni a Mar del Plata, dove la famiglia lo raggiunge nel 1951. Conseguito il diploma di Liceo Classico, Pier Luigi affianca il padre e il fratello nell’attività commerciale familiare. La loro impresa cresce gradualmente: dai primi anni dedicati alla distribuzione di frutta e verdura con carri trainati da cavalli, arrivano all’apertura del Mercado Mitre negli anni Sessanta e della società all’ingrosso Ditta 3B negli anni Settanta. L’azienda si afferma nella fornitura ortofrutticola per ristoranti, alberghi, ospedali e scuole dell’area cittadina, per poi espandersi nel settore alimentare e ittico con la proprietà del peschereccio Albatros ed esportazioni verso Brasile, Uruguay ed Europa. Sposatosi nel 1970 con Adriana Pontano, dalla quale ha due figlie e sette nipoti, Balanesi è stato tra i pionieri del surf argentino: costruisce la sua prima tavola nel 1964, vince il titolo di Campione Argentino nel 1970 e contribuisce allo sviluppo sportivo di Mar del Plata. In ambito civile ha presieduto la fondazione ambientalista SurfRider Argentina per la tutela delle coste. Socio fondatore dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di Mar del Plata, nel 2025 ha ricevuto un riconoscimento dal Comites locale per la promozione dell’italianità. Ha ritirato il premio il cugino, Giovanni Balanesi, consegnato dal presidente della Provincia di Lucca, Marcello Pierucci.

Stephen Francis Biagi – Premio alla Memoria

Nato a Renfrew (Scozia) il 23 marzo 1949 da Antonio Biagi e Leana Mariotti, entrambi figli di emigrati originari di Barga, mantiene per tutta la vita un profondo legame con la comunità italiana scozzese e con la Garfagnana. Conseguiti la laurea e il dottorato di ricerca in Fisica presso l’Università di Manchester, intraprende una brillante carriera scientifica specializzandosi nella fisica delle particelle, del plasma e nella strumentazione ad alte energie. La sua attività di ricerca si sviluppa in stretta collaborazione con il Cern di Ginevra e con le Università di Manchester, Oxford e Liverpool, portando a significativi progressi nello studio dei rivelatori nucleari e subnucleari. È celebre a livello internazionale per aver creato Magboltz, il programma di simulazione utilizzato nei principali laboratori mondiali per calcolare le proprietà di trasporto degli elettroni nei gas, strumento ufficialmente integrato nel software del Cern. Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste di primo piano come Physical Review, Physical Review Letters, Nuclear Instruments and Methods e Journal of Physics, è riconosciuto tra i massimi esperti mondiali del settore. Scomparso nel 2025, affiancava alla rigurosa attività di ricerca un costante impegno nel volontariato sociale e civico. È stato un pilastro dell’Associazione Lucchesi nel Mondo – Scozia, ricoprendo a lungo le cariche di membro del comitato direttivo e tesoriere. Il premio alla memoria sarà consegnato a Glasgow insieme alla sindaca di Barga, Caterina Campani.

Pablo Javier Boggiano

Nato l’1 novembre 1977 a Buenos Aires, discende da una famiglia di origini garfagnine e della zona di Mori. Si forma sotto la guida del maestro Mario Benzecry presso il Conservatorio López Buchardo e l’Università Cattolica Argentina, debuttando alla direzione d’orchestra a soli diciotto anni nella Cattedrale Metropolitana di Buenos Aires. Perfeziona gli studi in Europa con Scout Sandmeier a Parigi, Erwin Acel a Vienna e Jorma Panula a Helsinki. Vince il premio Béreau dirigendo l’Orchestre Boréale di Parigi e nel 2003 viene invitato da Iván Fischer a collaborare con la Budapest Festival Orchestra. Stabilitosi a Vienna, sviluppa un’intensa carriera internazionale guidando compagini sinfoniche quali le Filarmoniche di Bratislava, Kiev, Leopoli e Sofia, fino alla Royal Philharmonic Orchestra di Londra alla Cadogan Hall e alla Tonkünstler-Orchester al Musikverein. In Sudamerica dirige regolarmente l’Orchestra Sinfonica Nazionale Argentina e la Filarmonica del Teatro Colón. Nel repertorio lirico ha diretto opere di Verdi, Mozart, Bizet e Strauss, promovendo la musica argentina in Europa con composizioni di Piazzolla e Palmeri. Nel 2017 il suo album Alta Gracia viene candidato ai Grammy Awards, mentre nel 2019 l’incisione per Naxos dedicata a Esteban Benzecry ottiene cinque stelle dalla Bbc Music Magazine. Giurato dal 2019 del concorso Summa Cum Laude di Vienna, nel 2024 guida la tournée in Giappone dell’Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, venendo nominato ambasciatore culturale in Argentina nel 2025. Ha ritirato il premio Silvana Rossi, consegnato dal vicesindaco di Massarosa, Adolfo Del Soldato.

Pasquale Dianda

Nato il 14 ottobre 1943 a San Cassiano a Vico da Elio Dianda ed Enrica Dianda (nata a Córdoba), emigra nel 1954 con la famiglia in California, stabilendosi a Cloverdale. Durante la giovinezza lavora in agricoltura, nella consegna di giornali e come aiuto cameriere nei ristoranti di San Francisco. Dopo il diploma e sei anni di studi serali universitari, lavora come disegnatore apprendista presso la Bechtel Corporation. Nel 1962, a diciannove anni, aiuta il padre a fondare la Dianda Bakery a San Francisco. Insieme ai fratelli Armando e Floriano trasforma l’attività in un marchio della pasticceria e panificazione nella Bay Area, arrivando ad aprire cinque punti vendita (due dei quali tuttora attivi). Nel sociale ricopre ruoli di vertice nel Peninsula Italian American Social Club di San Mateo come consigliere, vicepresidente (2015-2020) e presidente (2020-2022 e dal 2026), prestando anche servizio volontario nelle cucine dell’associazione. Nel 2008, con la moglie Mavis, crea una cena benefica annuale a sostegno dell’assistenza oncologica che raccoglie in dodici anni oltre 350mila dollari destinati a un hospice locale. È inoltre membro attivo dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di San Francisco e dei Sons of Italy. Ha ritirato il premio Stefano Ricci, consegnato dal sindaco di Lucca, Mario Pardini.

Jeffrey Michael Giannelli

Nato negli Stati Uniti il 24 febbraio 1971 da Michele Giannelli, originario di Fibbiano (Camaiore), e Franca Nicolosi Giannelli, originaria di Pieve di Compito (Capannori), cresce a Chicago lavorando a quattordici anni nell’azienda di famiglia. Conseguiti la laurea in Corporate Communications and Business e un Master Mba in Finanza presso la Dominican University, entra nel 1992 in The Cortina Companies (fondata nel 1969). Nel ruolo di Presidente e Chief Operating Officer trasforma l’impresa familiare in una realtà manifatturiera attiva in Nord America nello stampaggio a iniezione, nell’estrusione e nei dispositivi per la sicurezza stradale tramite società quali Cortina Safety Products, Cco Canada, Circle Caster Engineering e Cortina Tool & Molding Inc. Nel 2008 gestisce l’acquisizione di asset industriali da Kimberly-Clark, espandendo la capacità produttiva dell’azienda. Viene inoltre eletto Presidente del Transportation Safety Equipment Institute (Tsei) a Washington D.C., organismo nazionale di settore. Successivamente guida l’ingresso del gruppo in Radial Equity Partners, mantenendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Sposato da oltre trent’anni con Amy e padre di cinque figli, ha fatto parte del cda della Dominican University ed è attivo nel civismo di Lake Forest, Illinois. Ha ritirato il premio consegnato dal sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.

Matteo Manzini

Nato a Savona il 16 giugno 1984 e legato da origini familiari a Vico Pancellorum (Bagni di Lucca), si diploma nel 2002 all’Istituto Alberghiero di Finale Ligure. Svolte prime esperienze nel catering e al ristorante Le Vele dei Benthi di Sanremo, effettua il servizio militare nel 2004-2005 gestendo la mensa della Capitaneria di Porto di Alassio. Specializzatosi in gestione alberghiera all’Orega e dopo esperienze su navi da crociera Costa Crociere, entra nella ristorazione stellata nel 2006 al ristorante Fornace di Barbablù (una stella Michelin) e nel 2009 a Il Vescovado di Noli. Nel 2010 si trasferisce in Toscana lavorando al ristorante due stelle Michelin Arnolfo a Colle di Val d’Elsa. Nel 2011 si sposta in Brasile al celebre D.O.M. di San Paolo diretto dallo chef Alex Atala. Nel 2013 approda nei Paesi Baschi nel gruppo Azurmendi (tre stelle Michelin), guidato da Eneko Atxa. All’interno della struttura ripercorre le tappe della carriera: da stagista a capopartita, chef di cucina ed executive chef, fino ad assumere la carica di direttore generale del Gruppo Azurmendi. In tale ruolo collabora ed organizza eventi con chef di fama mondiale quali Quique Dacosta, Albert Adrià e Sergio Herman, portando la cultura gastronomica a livelli d’eccellenza. Ha ritirato il premio consegnato dal vicesindaco di Bagni di Lucca, Sebastiano Pacini.

Renato Randy Motroni

Nato a Lucca il 25 agosto 1959 da Giuseppe Motroni (già insignito del premio Lucchese che si è distinto all’estero) e Maria Barsellotti, emigra nel 1965 con la famiglia nell’area di Chicago. Distintosi negli studi e nel football americano alla Maine South High School, si laurea con lode presso la DePaul University. Sposato dal 1985 con Lois King, dalla quale ha tre figli (Laura, Taylor e Joseph), entra nella società familiare Continental Studios, specializzata in arredi e articoli in pietra da giardino. Assunta la direzione operativa nel 1996, trasforma la ditta in una realtà fornitrice di colossi commerciali quali Walmart, Home Depot e Menards, sviluppando nuove tecniche di fusione del cemento. In ambito filantropico sostiene da oltre quarant’anni istituzioni benefiche e sanitarie come il St. Jude Children’s Research Hospital, la Chicago Catholic Society of Jesuits e il Mazzini Verdi Club. Ha sostenuto progetti educativi con Padre Jeremiah Lynch a favore della Loyola University, di Saint Ignatius College Prep e di varie parrocchie cittadine. Ricopre l’incarico di membro del consiglio direttivo dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di Chicago e torna con regolarità in Lucchesia, mantenendo saldi i legami familiari. Ha ritirato il premio consegnato dal sindaco di Lucca, Mario Pardini.

Guglielmo Pellicci

Nato il 2 marzo 1952 a Roggio (Vagli Sotto) da Marino Pellicci e Italina Ferrari (nata a Londra nel 1917), emigra nel 1971 nel Regno Unito. Nel 1973 viene assunto dal Comune di Londra presso il Borough of Waltham Forest, iniziando un percorso professionale durato quarantasei anni nel settore dei servizi pubblici e della gestione dei rifiuti urbani. Nel 1980 viene eletto rappresentante sindacale per la sigla Gmb, assumendo la tutela degli addetti ai servizi ambientali. Per oltre quattro decenni partecipa alle trattative trimestrali con le amministrazioni comunali londinesi, impegnandosi nella mediazione per le condizioni di lavoro, la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela della salute e la parità dei diritti dei dipendenti pubblici fino al pensionamento. Durante tutta la vita ha mantenuto stretti e costanti contatti con la Garfagnana, partecipando alle iniziative della comunità lucchese e garfagnina operante a Londra e visitando con regolarità il paese natale di Roggio. Ha ritirato il premio consegnato dal presidente della Provincia, Marcello Pierucci.

Maria Pellicci Bravi

Nata Bravi l’8 settembre 1940 a Casciana (Camporgiano) da Domenico Bravi e Anna Mori, emigra nel 1961 a Londra stabilendosi nel quartiere di Bethnal Green. Nel corso di oltre sessant’anni di permanenza nel Regno Unito rappresenta un punto di riferimento per la comunità italiana e toscana della capitale britannica. Si dedica alla promozione e conservazione della cultura, della lingua e delle tradizioni gastronomiche garfagnine, favorendo l’integrazione dei connazionali e offrendo supporto alle famiglie di nuova immigrazione. Per l’opera svolta a favore della comunità italiana e per la promozione dei valori culturali nazionali all’estero, nel novembre 2025 è stata insignita presso l’Ambasciata d’Italia a Londra dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, conferitale dal Presidente della Repubblica Italiana. Ha conservato stabili relazioni sociali e familiari con la Lucchesia, tornandovi frequentemente. Ha ritirato il premo Francesco Rocchi, segretario della Lucchesi nel Mondo di Londra, consegnato dal sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi Guasparini.

Raquel Pierotti

Nata a Montevideo il 17 dicembre 1952 da una famiglia di origini lucchesi, compie gli studi musicali alla Scuola Nazionale d’Opera di Montevideo, debuttando nel 1973 ne Le nozze di Figaro. Vinti i concorsi Maurice Ravel e Artigas-Washington, si trasferisce nel 1979 in Spagna aggiudicandosi il Premio Plácido Domingo, il Concorso Francisco Viñas, il Concorso Mozart di Barcellona e la Medaglia d’Oro di Radio Nacional de España. Debutta al Gran Teatre del Liceu, all’Opéra di Parigi (come Rosina ne Il Barbiere di Siviglia) e al Teatro alla Scala di Milano, partecipando all’inaugurazione della stagione 1986-1987 nel Nabucco. Lavora con direttori quali Muti, Abbado, Chailly, Maazel e Gavazzeni, e registi quali Strehler, Zeffirelli, Ponnelle, De Filippo e Ronconi nei principali teatri del mondo. Specialista del repertorio rossiniano, ha affrontato la lirica, la musica sacra e la zarzuela (nel 1997 canta con Plácido Domingo per la riapertura del Teatro Real di Madrid). È stata direttrice della Scuola Nazionale di Canto del Sodre in Uruguay e giurata di concorsi internazionali. Ha ritirato il premio Vivien Hewitt, consegnato dal sindaco di Lucca, Mario Pardini.

Pablo Alejandro Saraví

Nato il 4 aprile 1962 a Paraná (Entre Ríos), discende da parte di madre dalla famiglia Bertozzi Solari, originaria di Fornovolasco (Fabbriche di Vergemoli). Il bisnonno Luigi emigrò in Argentina nel 1883 e il nonno Francisco fu sindaco di Paraná. Formatosi con Miguel Román Puebla, vince nel 1978 il Concorso Nazionale Solisti di Paraná, seguito dai successi al concorso di Mar del Plata e al Concorso Argentino di Musica (Premio Oea-Cidem). Nel 1987 vince il concorso per Concertmaster (violino di spalla) dell’Orchestra Filarmonica di Buenos Aires al Teatro Colón, ruolo mantenuto per trentasei anni fino al 2023. Si perfeziona in Svizzera con Yehudi Menuhin all’Accademia di Gstaad (lavorandovi come assistente) ed è membro fondatore della World Orchestra for Peace creata nel 1995 da Sir Georg Solti, ricoprendo il ruolo di Concertmaster per il trentennale in Austria nel 2025. È stato solista e co-direttore della Camerata Bariloche, ha vinto il Premio Konex de Platino ed è Artista Unesco. Esperti di liuteria, ha pubblicato i volumi Instrumentos Italianos en Argentina e Capolavori degli strumenti italiani. È stato premiato dal sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini.

Rosa Crapanzano Scocci – Premio Martinelli

Nata a Nicosia (Enna) nel 1940, si trasferisce nel 1952 in Belgio dove il padre lavorava dal 1947 come minatore a Dampremy (Charleroi). Attiva dal 1958 nella Jeunesse Ouvrière Chrétienne, nel 1961 lavora a Bruxelles presso la ditta Gancia e fonda il Club Internazionale dei Giovani. Dal 1964 lavora nella Segreteria Nazionale Acli Belgio prestando assistenza sociale e tutela alle famiglie dei minatori italiani e organizzando colonie estive. Dal 1988 collabora con il Bureau International du Tourisme Social (Bits) nel comitato Club Loisirs et Vacances. Socio fondatore nel 1974 dell’associazione Lucchesi nel Mondo del Belgio, ne è stata Segretaria dal 2007 al 2022; tra il 2006 e il 2010 ha promosso scambi scolastici tra il comune di Woluwe-Saint-Lambert, Borgo a Mozzano e Castelnuovo di Garfagnana. Dal 2011 al 2021 ha fatto parte del comitato direttivo del Parc Parmentier per l’accoglienza di minori in difficoltà, mantenendo un costante raccordo con le istituzioni della provincia di Lucca. Questo premio è conferito, e non a caso, nell’anno dell’anno del settantesimo anniversario della disatsro occorso a Marcinelle dove morirono 262 minatori di cui 136 italia: Rosa infatti è stata promotrice e curatrice di un libro che è pietra miliare negli studi dell’emigrazione italiana in Belgio e delle vicende legate alle miniere: Per un sacco di Carbone, edito dalle Acli.

Daniela Villani

Nata a Bruxelles nel 1963 da Aldo Villani e Mirella Amadei (originaria di Crasciana, Bagni di Lucca), affianca ad una carriera professionale internazionale (a Fiat, Commissione Europea, Barclays Bank e per oltre trent’anni presso la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane) un costante impegno culturale e associativo. Negli anni Novanta ricopre la carica di Segretaria dell’Associazione Lucchesi nel Mondo di Bruxelles e fonda con la sorella Tiziana il gruppo giovanile “Le Pantere Forisportam”. Nel 1996 rappresenta i giovani alla Consulta Regionale dei Toscani all’Estero a Firenze, venendone nominata membro effettivo. Dalla fine degli anni Settanta raccoglie canti, racconti e tradizioni orali della Valle del Lima. Nel 2017 pubblica il volume La storia, le vite, le voci di casa Amadei-Pacini, seguito dalla ricerca linguistica Il Crasciano, vernacolo della montagna lucchese (dedicata al recupero del dialetto locale) e da saggi storici dedicati al fenomeno dei girovaghi e degli oriundi lucchesi. È stata premiata dal vice sindaco di Bagni di Lucca, Sebastiano Pacini.

Il protocollo con Classicum

Nella stessa occasione è stata annunciata e formalizzata la firma del protocollo d’intesa tra la Lucchesi nel Mondo e l’associazione Classicum, attualmente in fase di costituzione in Fondazione Classicum.

“Essere lucchesi nel mondo oggi ha un significato molto più ampio e il succedersi delle generazioni ha aperto nuovi spazi di attività, soprattutto nel rapporto con i giovani – ha dichiarato Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo – Da parte nostra, siamo orgogliosi di offrire uno spazio fisico e simbolico dove accompagnare la nostra generazione a coniugare tradizione, passato e futuro”, ha sottolineato Romeo Menchise, presidente dell’associazione Classicum.

L’accordo definisce una collaborazione triennale focalizzata sullo scambio intergenerazionale e sul turismo delle radici. La sinergia intende avvicinare le giovani generazioni di oriundi alla storia e all’identità lucchese attraverso iniziative culturali congiunte, mostre ed eventi realizzati con linguaggi innovativi, promuovendo al contempo la valorizzazione del patrimonio artistico e documentario del territorio sia a livello locale sia nella rete delle comunità all’estero.

Le iniziative dell’associazione proseguono per tutto settembre con due mostre (Lucca S-composta nella sede e Quando s’andava a Lucca a piglia’ il garbo al Centro Chiavi d’Oro); martedì 15 settembre alle 18,30 con il volume Lutheria italiana in Argentinadi Pablo Saraví, nella sede dei Lucchesi nel Mondo; giovedì 24 settembre a Palazzo Ducale con il libro di Simona Berti e Riccardo Bergamini Oltre la vetta. Come cercare il potenziale invisibile; martedì 29 settembre alle 18,30 nella sede dell’associazione con il volume Vocabolario Lucchese.

Gli eventi, tutti a ingresso libero, sono realizzati con l’imprescindibile sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca, e del Comune di Lucca Vivi Lucca Events. Le attività dell’associazione sono sostenute dal Ministero della cultura – Direzione generale educazione ricerca e istituti culturali.