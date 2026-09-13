Santa Croce con la Fiera a Borgo Giannotti: è il primo di cinque appuntamenti

La giornata di domani (14 settembre) si apre nel segno della storia: dalle 9 alle 19 Borgo Giannotti e le zone limitrofe accolgono la tradizionale Fiera di Santa Croce, mentre lungo via della Scogliera e al Parco Fluviale si tiene la storica Fiera degli Uccelli (dalle 5 alle 12). Al Foro Boario, dalle 7 alle 18, parte anche la Fiera del Bestiame, che tornerà negli stessi spazi anche il 21 e il 29 settembre. In piazza San Michele c’è il via Lucca Wine Tasting, l’evento ad ingresso libero dedicato alle eccellenze enologiche locali con degustazioni guidate.