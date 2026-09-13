La festa|
Santa Croce con la Fiera a Borgo Giannotti: è il primo di cinque appuntamenti
Domani (14 settembre) anche la Fiera degli Uccelli e la Fiera del Bestiame per entrare nel vivo del Settembre Lucchese
All’indomani della suggestiva notte della Luminara, la città si risveglierà nel cuore pulsante delle sue tradizioni con l’avvio del ricco calendario di appuntamenti commerciali, fieristici e culturali del Settembre Lucchese.
La giornata di domani (14 settembre) si apre nel segno della storia: dalle 9 alle 19 Borgo Giannotti e le zone limitrofe accolgono la tradizionale Fiera di Santa Croce, mentre lungo via della Scogliera e al Parco Fluviale si tiene la storica Fiera degli Uccelli (dalle 5 alle 12). Al Foro Boario, dalle 7 alle 18, parte anche la Fiera del Bestiame, che tornerà negli stessi spazi anche il 21 e il 29 settembre. In piazza San Michele c’è il via Lucca Wine Tasting, l’evento ad ingresso libero dedicato alle eccellenze enologiche locali con degustazioni guidate.
Le tradizionali fiere del commercio a Borgo Giannotti proseguiranno anche nelle domeniche del 20 e del 27 settembre, per poi toccare la Fiera di San Matteo lunedì 21 e concludersi martedì 29 settembre con la Fiera di San Michele (detta anche delle carogne).
Il centro storico, dal 15 al 17 settembre, vedrà invece piazza Napoleone trasformarsi nel vetrina di Vivi l’Artigianato, mostra mercato promossa per valorizzare il saper fare locale.
Nel fine settimana del 19 e 20 settembre tornerà l’immancabile Mercato dell’Antiquariato tra le piazze del centro, affiancato in piazza Napoleone dagli aromi e dalla fragranza dell’iniziativa Pane e…. Domenica 20 settembre si aggiungerà la fiera promozionale lungo via dei Borghi, dall’arco fino all’incrocio con via della Zecca.
Il finale di mese promette grande respiro culturale ed espositivo: dal 25 al 27 settembre le sale del Real Collegio ospiteranno la nuova edizione di Lucca Art Fair, fiera d’arte moderna e contemporanea, mentre il weekend del 26 e 27 settembre vedrà i banchi di Arti e Mestieri animare piazza San Giusto e piazza XX Settembre.
Per tutto il periodo, inoltre, rimarranno attivi sia il Luna Park alle Tagliate con la Fiera dei Dolci in piazzale Don Baroni, sia i banchi del mercato di fine estate allestiti in piazza San Francesco.