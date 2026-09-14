Aperta l’annata del Lions Club Lucca Le Mura: attenzione a cultura, solidarietà e sostegno alle nuove generazioni

Il presidente Carlo Siclari, nella serata al ristorante Stefani, ha sottolineato il valore delle numerose iniziative che il club porta avanti

Si è aperta giovedì (10 settembre) al ristorante Stefani, l’annata 2026-2027 del Lions Club Lucca Le Mura, con una serata che ha riunito soci ed amici del club in un clima di partecipazione e condivisione.

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per dare ufficialmente avvio alle attività del nuovo anno lionistico e per delineare gli obiettivi che accompagneranno il club nei prossimi mesi. Un momento importante non soltanto dal punto di vista associativo, ma anche per ribadire il ruolo del Lions Club Lucca Le Mura nel territorio e il suo impegno a favore della comunità.

Nel corso della serata, il presidente Carlo Siclari ha sottolineato il valore delle numerose iniziative che il club porta avanti con particolare attenzione alla cultura, alla solidarietà e al sostegno alle nuove generazioni. Proprio quest’ultimo aspetto ha caratterizzato anche le attività più recenti del club, che ha confermato il proprio sostegno ai giovani talenti del territorio attraverso iniziative concrete, come le borse di studio destinate agli studenti del conservatorio Boccherini di Lucca.