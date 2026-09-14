Lucca, anno scolastico al via: oltre 45 mila studenti in classe

Suona la campanella per il nuovo anno scolastico, in partenza domani (15 settembre). Sono 45.639 gli alunni attesi sui banchi della provincia di Lucca, dall’infanzia fino alle scuole superiori. Un rientro che arriva al termine di un’intensa attività sul fronte delle nomine e della gestione del personale.

Sul fronte del personaledocente, le disponibilità per i posti comuni ammontano a 4121 cattedre coperte, a cui si aggiungono 308 posti di potenziamento aggiuntivi.

Ampio spazio è stato dedicato al sostegno e alla tutela degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Bes): sono 1497 i posti di sostegno e 35 i posti di potenziamento, per un totale di 1532 posti. Per quanto riguarda i criteri di supporto agli studenti con forme gravi, si confermano i parametri stabiliti con l’assegnazione di un posto completo nei casi di gravità e di mezzo posto nelle altre situazioni.

Entro il 31 agosto si sono concluse le immissioni in ruolo, cui ha fatto seguito il primo turno di supplenze. Questo passaggio ha consentito di garantire la continuità didattica sul sostegno laddove le famiglie abbiano richiesto la conferma del docente già attivo. Successivamente, il calendario delle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) ha visto il primo turno prendere avvio il 21 agosto, seguito dal secondo turno di nomine conclusosi il 10 settembre.

Per quanto riguarda il personale Atadi prima e seconda fascia, le graduatorie annuali sono state chiamate. Per le disponibilità residue (di competenza delle singole scuole), è prevista per venerdì (18 settembre) l’ultima convocazione. Per velocizzare e ottimizzare le operazioni, l’Ufficio scolastico gestirà in maniera unitaria la terza fascia direttamente al Polo Fermi: saranno circa un centinaio i posti conferiti in questa sede il 18 settembre.

Novità anche per quanto riguarda la dirigenza scolastica: all’Ic Lucca 3 Barbara Caprili, dal Piemonte, subentra a Elisabetta Giannelli, che si trasferisce alla Don Aldo Mei di Capannori. Al Polo Fermi-Giorgi entrerà Silvia Redini, proveniente da Verona.