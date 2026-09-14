Luminara, il sindaco Pardini: “Rinnovato il legame profondo fra comunità, fede, tradizione e storia”

Soddisfazione per come è andata la Luminara 2026 anche dal sindaco di Lucca, Mario Pardini che ieri (13 settembre) ha portato il cero votivo della città di Lucca come omaggio al Volto Santo nel tempietto del Civitali.

“Quest’anno la Luminara ci ha regalato un’emozione ancora più grande – dice il sindaco – rivedere il Volto Santo finalmente nel suo Tempietto, dopo il restauro, più luminoso che mai. Portare il cero votivo ai piedi del Volto Santo, a nome di tutti i lucchesi, non è soltanto un gesto cerimoniale: è il rinnovo di un legame profondo tra la nostra comunità, la fede, la tradizione e la storia di Lucca”.