A Lucca si torna a scuola: cantieri e nuovi interventi per gli istituti cittadini

Riqualificazione energetica e maggiore comfort degli ambienti dedicati alla didattica: le scuole di Lucca pronte all’avvio dell’anno scolastico 2026-2027.

Al suono della prima campanella sono entrati in classe 6.729 alunnie studenti iscritti ai sette istituti comprensivi del territorio comunale. In particolare, per 1.385 bambini parte oggi il percorso di formazione nelle scuole d’infanzia, mentre sono 3.069 gli iscritti alle scuole primarie e 2.275 i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

Il sindaco Mario Pardini insieme all’assessora all’istruzione Simona Testaferrata, alla prefetta Cristina Favilli, alla dirigente dell’Ust di Lucca Marta Castagna, al dirigente vicario Ust di Lucca Duccio Di Leo, hanno portato i saluti alle scuole Carducci e Chelini, dove ad attenderli erano presenti le dirigenti scolastiche Dora Pulina e Annalisa Galasso, con il corpo docente e gli studenti.

“Inizia oggi per tanti bambini e ragazzi il nuovo anno scolastico – hanno detto il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata – . Una grande avventura che porterà loro nuove conoscenze, nuove competenze e nuove amicizie in ambienti scolastici che come amministrazione comunale siamo impegnati a migliorare per renderli sempre più aderenti alle necessità didattiche e formative, nonché a importanti livelli di comfort. L’impegno è molto, e per questo ringraziamo tutti gli uffici che nel periodo estivo hanno lavorato per gli ambienti interni ed esterni alle scuole e per assicurare i servizi in maniera puntuale fin dall’avvio delle lezioni. Auguriamo agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola un anno ricco di soddisfazioni”.

Lavori agli edifici scolastici

Nel corso di questa estate sono stati molti i cantieri aperti dall’amministrazione comunale nelle scuole, dai nidi fino alle scuole secondarie di secondo grado. Gli interventi, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro, hanno riguardato gli ambienti interni ed esterni, facciate, tetti, impianti termici, servizi igienici, ma soprattutto la riqualificazione energetica, volta a rendere gli edifici scolastici più efficienti dal punto di vista dei consumi e delle prestazioni.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli asili nido, dal 27 luglio sono iniziati i lavori di efficientamento energetico all‘Acquario di San Concordio per un importo di 482mila euro: gli interventi riguardano cappotti, infissi, sostituzione della caldaia con pompe di calore e impianti di ventilazione controllata. Si prevede di riaprire l’immobile dopo le vacanze natalizie. Il servizio educativo è stato temporaneamente delocalizzato presso la ex scuola elementare di San Lorenzo a Vaccoli. Lavori di efficientamento energetico anche a Il Pulcino di San Vito per un importo di 482mila euro. Anche in questo caso si prevede di riaprire l’immobile dopo le vacanze natalizie. Il servizio educativo è stato temporaneamente delocalizzato presso la scuola dell’infanzia di Picciorana.

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, alla Dante Alighieri di piazzale San Donato sono stati effettuati lavori di ripasso di una porzione del manto di copertura della palestra. La primaria di San Lorenzo a Vaccoli è stata adattata per accogliere l’asilo nido Acquario di San Concordio in fase di ristrutturazione. La scuola secondaria di secondo grado Chelini nei mesi autunnali sarà oggetto di un intervento di adeguamento della centrale termica alla normativa vigente per un importo di 99mila euro. Alla scuola primaria Don Milani di via Matteotti sono in fase conclusiva i lavori per il rifacimento della centrale termica per 77mila euro e per l’impianto di distribuzione di acqua (106mila euro). Sono state riqualificate le facciate della scuola primaria di San Donato e realizzate altre opere di miglioramento della parte esterna della scuola, per un importo di 76mila euro. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto di realizzare un parcheggio pubblico annesso alla scuola.

Per la scuola secondaria di primo grado Carlo Del Prete è in corso la progettazione suddivisa in più lotti per l’adeguamento antincendio dell’immobile e per la realizzazione di un ascensore, la ristrutturazione delle palestre, e la riqualificazione degli spazi esterni con attività ludico-motorie da rendere fruibili anche per il quartiere. Alla scuola primaria Sant’Angelo è stato ritinteggiato tutto l’atrio interno e sistemata la pavimentazione in linoleum del locale utilizzato per l’attività ricreative di ginnastica e movimento degli alunni. Alla scuola d’infanzia e primaria Giusti di via Don Minzoni sono stati asfaltati i piazzali. La scuola secondaria di primo grado Massei di Mutigliano è attualmente oggetto di lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro di contenimento del terrapieno per un importo di 400mila euro. Al complesso scolastico (scuola dell’infanzia e primaria) e palestra Nieri di Ponte a Moriano sono in corso lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per un importo di 435mila euro. In corso anche i lavori di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia di San Michele di Moriano: per un importo di oltre 705mila euro. Si prevede di riaprire l’immobile dopo le vacanze natalizie. Alla scuola Fornaciari è stato realizzato un servizio igienico per persone con disabilità. È in corso invece la progettazione per l’adeguamento antincendio dell’immobile e per la realizzazione di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La scuola dell’infanzia di Picciorana è stata adattata per accogliere l’asilo nido Il Pulcino di San Vito in fase di ristrutturazione. E’ attualmente in corso la progettazione per l’adeguamento antincendio della scuola primaria di Santa Maria a Colle e la scuola secondaria di primo grado Custer De Nobili.

Per quanto riguarda gli spazi esternia servizio delle scuole, è stato riqualificato il giardino della scuola d’infanzia di Nozzano con inserimento di pavimentazione antitrauma, l’aggiunta di un gioco e la ritinteggiatura della ringhiera. È in corso la sistemazione delle condotte per lo smaltimento del acque piovane al Piccolo Principe di San Concordio. Riqualificate anche le aree esterne delle scuole primaria e dell’infanzia Don Minzoni-Giusti. Si stanno completando i lavori di riqualificazione degli spazi esterni anche delle scuole d’infanzia e primaria a Ponte a Moriano in via della Stazione. Sono invece in fase di affidamento i lavori per la riqualificazione dei giardini della scuola Pascoli ed è stata affidata la progettazione per la riqualificazione di ulteriori 3 giardini scolastici, a Monte San Quirico, San Vito e al Piccolo Principe.

Oltre a questi interventi, all’inizio dell’estate tutte le 25 scuole d’infanzia sono state dotate di impianti di ventilazione a pale per refrigerare gli ambienti, per un costo complessivo di 272mila euro e su progetto redatto da Lucca Riscossioni e Servizi. E proprio sull’edilizia scolastica ha ulteriormente puntato l’amministrazione comunale in sede di variazione di salvaguardia e assestamento al bilancio votata in consiglio comunale alla fine del mese di luglio scorso, destinando per il 2026 ulteriori risorse pari a 1 milione e 395mila euro, così suddivisi: 165mila euro agli asili nido, 80mila euro alle scuole per l’infanzia, 800mila euro alle scuole primarie, 50mila euro alle scuole secondarie di primo grado e 300mila euro per la riqualificazione delle aree esterne delle scuole di ogni ordine e grado.

Servizi scolastici