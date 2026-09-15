Il via alle scuole blocca il traffico su viale Castracani e sulle rotonde. Disagi per mezzi di soccorso e Tpl

In attesa della conclusione dei lavori sull’arteria è sempre presente il semaforo all’intersezione con via di Tiglio e via Barbantini

Prima della riapertura delle scuole, è stata cambiata la viabilità in viale Castracani ed è stato attivato il cantiere per realizzare un’isola pedonale nel centro della carreggiata. All’altezza del semaforo per chi dal viale viaggia in direzione delle Mura, ad oggi non è più possibile la svolta a sinistra. Per capire se le modifiche siano effettivamente migliorative del traffico, l’amministrazione comunale aveva deciso di attendere l’apertura delle scuole. Oggi (15 settembre) hanno avuto il loro responso.

Le code sono iniziate di primo mattino, con entrambe le rotonde ai margini di viale Castracani bloccate. Sia quella di fronte a porta Elisa, sia quella all’incrocio con via Dante Alighieri. Le file di auto hanno coinvolto anche viale Luigi Cadorna ed in alcuni momenti anche la rotondina di fronte alla Lidl di via di Tiglio.

I disagi sono proseguiti mediamente tutta la mattina, anche se in alcuni momenti si sono registrati rallentamenti più sostenuti. Disagi anche per il trasporto pubblico locale e soprattutto, come era prevedibile, per i mezzi di soccorso, che rimangono incastrati nelle lunghe file.